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Copa Libertadores

¿Con fiesta? La transmisión especial que tendrá el partido de U Católica vs Barcelona

El evento especial que preparan para ver a la UC en un nuevo capítulo de Copa Libertadores.

Por Andrea Petersen

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Los Cruzados se enfrentan este miércoles a Barcelona SC.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTLos Cruzados se enfrentan este miércoles a Barcelona SC.

Universidad Católica afronta este miércoles un importante desafío internacional cuando visite a Barcelona SC por una nueva fecha de la Copa Libertadores, en un duelo clave para sus aspiraciones de seguir avanzando en el certamen continental.

La escuadra cruzada llega a este compromiso ubicada en el tercer lugar del Grupo D, tras el triunfo de Cruzeiro sobre Boca Juniors, por lo que sumar puntos aparece como una tarea fundamental para mantenerse en puestos de clasificación y acercarse a la siguiente ronda.

En la previa de este encuentro, desde la Franja también prepararon una experiencia especial para sus hinchas que seguirán el partido desde Chile.

Los detalles de la Watch Party para duelo de la UC vs Barcelona SC

Con motivo del partido de este miércoles 29 de abril, programado para las 20:00 horas, se realizará una Watch Party en el Lounge Claro del Claro Arena, actividad que comenzará desde las 19:00 horas.

Las entradas tienen un valor general de $35.000, mientras que socios y abonados pueden acceder por $28.000.

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De acuerdo a la información publicada en Punto Ticket, la experiencia contempla:

  • Transmisión del partido en pantalla gigante
  • Previa con DJ y distintas actividades
  • Charla técnica junto a exjugadores de Universidad Católica
  • Estación de alimentos y bebidas (hamburguesa, papas fritas y bebidas)
  • Barra Quilmes
  • Barra Red Bull
  • Degustación de vinos
  • Sorteo de camisetas oficiales de Universidad Católica
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¿Dónde ver Universidad Católica vs Barcelona SC?

El encuentro entre Universidad Católica y Barcelona SC está programado para este 29 de abril a las 20:00 horas y será transmitido por televisión a través de ESPN5, mientras que vía streaming estará disponible en Disney+ Plan Premium.

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