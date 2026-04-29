Universidad Católica afronta este miércoles un importante desafío internacional cuando visite a Barcelona SC por una nueva fecha de la Copa Libertadores, en un duelo clave para sus aspiraciones de seguir avanzando en el certamen continental.

La escuadra cruzada llega a este compromiso ubicada en el tercer lugar del Grupo D, tras el triunfo de Cruzeiro sobre Boca Juniors, por lo que sumar puntos aparece como una tarea fundamental para mantenerse en puestos de clasificación y acercarse a la siguiente ronda.

En la previa de este encuentro, desde la Franja también prepararon una experiencia especial para sus hinchas que seguirán el partido desde Chile.

Los detalles de la Watch Party para duelo de la UC vs Barcelona SC

Con motivo del partido de este miércoles 29 de abril, programado para las 20:00 horas, se realizará una Watch Party en el Lounge Claro del Claro Arena, actividad que comenzará desde las 19:00 horas.

Las entradas tienen un valor general de $35.000, mientras que socios y abonados pueden acceder por $28.000.

ver también Católica celebra: Boca Juniors cae con Cruzeiro en la Copa Libertadores

De acuerdo a la información publicada en Punto Ticket, la experiencia contempla:

Transmisión del partido en pantalla gigante

Previa con DJ y distintas actividades

Charla técnica junto a exjugadores de Universidad Católica

Estación de alimentos y bebidas (hamburguesa, papas fritas y bebidas)

Barra Quilmes

Barra Red Bull

Degustación de vinos

Sorteo de camisetas oficiales de Universidad Católica

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¿Dónde ver Universidad Católica vs Barcelona SC?

El encuentro entre Universidad Católica y Barcelona SC está programado para este 29 de abril a las 20:00 horas y será transmitido por televisión a través de ESPN5, mientras que vía streaming estará disponible en Disney+ Plan Premium.