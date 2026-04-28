Universidad Católica se mantiene en el cuarto lugar del Campeonato Nacional y sigue en carrera en la Copa Libertadores, donde es segundo en el Grupo D. En ese contexto, el equipo que dirige Daniel Garnero ya proyecta movimientos para reforzarse.

Uno de los nombres que interesa es Francisco González, actualmente en O’Higgins. Sin embargo, su llegada dependería de liberar un cupo de extranjero y revelaron cuál sería el plan que se llevaría a cabo en la UC para concretar este posible fichaje.

El movimiento clave de Universidad Católica para asegurar a un refuerzo clave

Ahí aparece la opción de salida de Martín Gómez, juvenil que llegó a préstamo, pero fue inscrito en el primer equipo, según reveló Andy Reyes de La Franja Cruzada y recoge Punto Cruzado.

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En caso de concretarse su partida, se abriría el espacio necesario para que González, que es argentino, pueda incorporarse al plantel cruzado.

Francisco González estaría en el radar de la UC/Photosport

El jugador que llegó desde el Real Pilar de Argentina podría seguir su préstamo, el cual dura toda la temporada, en el equipo de proyección, según señala Punto Cruzado.

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El presente de Francisco González

Con O’Higgins el jugador argentino se ha consolidado como una de las figuras del equipo desde su llegada en 2025. El argentino mantiene contrato vigente hasta 2028 y también está compitiendo en la Copa Sudamericana, donde el cuadro celeste se ubica en el segundo lugar del Grupo G.

Por su parte, la UC se ubica en el segundo puesto de Copa Libertadores, por lo que de seguir avanzando en la competencia buscará reforzarse para la siguiente etapa.

¿Cuándo juega Universidad Católica?

El próximo partido de la Franja es por Copa Libertadores y está programado para este miércoles 29 de abril contra Barcelona SC.

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En síntesis: