Patricio Almendra lideró una exitosa campaña en la Primera B de Chile, donde llevó a Deportes Concepción al ascenso tras coronarse campeón de la liguilla.

Sin embargo, en el regreso del “León de Collao” a la Primera División de Chile, el panorama no ha sido fácil. El equipo no ha logrado despegar y se mantiene en la parte baja de la tabla, en zona de descenso.

Ante este escenario, el cuadro lila tomó medidas importantes, siendo la principal la salida del entrenador que lideró el retorno a la máxima categoría.

El presente de Patricio Almendra tras salir de Deportes Concepción

En conversación con AS, el DT señaló que viajó a Europa para perfeccionarse, donde reveló que ha visitado los clubes más importantes en Suecia. “Siempre se puede ganar algo de conocimiento en estos lugares. En los próximos días me voy a unas invitaciones que tengo en España y en Francia”.

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Asimismo, reveló sobre su futuro que su agente está viendo clubes, al parecer del ascenso. “Donde se pueda dar la chance de competir y repetir lo que se hizo con Deportes Concepción el año pasado. Tenemos mucha energía con el cuerpo técnico de poder tomar un desafío y poder pelear un ascenso nuevamente. Sería muy lindo, así que estamos a la espera, disponibles para los clubes que no tengan entrenador”.

Patricio Almendra busca una nueva oportunidad en el fútbol chileno/Photosport

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En la misma línea, reveló lo que necesita para asumir un nuevo desafío. “Lo primero es que crean en nuestro cuerpo técnico y en nuestra idea. Y lo segundo, que quieran ascender, eso es primordial. Un equipo que quiera estar en la parte alta, peleando con los equipos de liguilla. Eso es llamativo para cualquier técnico, así que espero integrar algo así”.

En síntesis: