El argentino Walter Lemma fue el DT escogido por la directiva de Deportes Concepción para reemplazar a Patricio Almendra. Luego de la derrota frente al Audax Italiano en el Bicentenario de La Florida, el otrora volante de los lilas salió de su cargo.

Aunque pretende tener una charla con Lemma. El ex entrenador de Unión La Calera contó en su presentación que hubo un gesto de Almendra. “Llegué anoche a las 8. Pero lógicamente vine a su casa. Tiene las puertas abiertas”, manifestó el otrora ayudante de Gustavo Quinteros en Colo Colo.

Lemma añadió que “me hizo llegar la posibilidad de juntarnos para charlar. Lo vamos a hacer, lógicamente. Aprovecho, me gusta, aprendo y me va a acelerar un proceso que va a ser de todos. Agradecido por el mensaje y simplemente sé que vine a su casa. Nada más”.

Walter Lemma comenzó su ciclo en Deportes Concepción. (Foto: Deportes Concepción).

Por cierto, también anticipó el debut que tendrá en el León de Collao. “Analizaremos a Huachipato en su justa medida, como corresponde a cada rival por el respeto que nos merece. Y vamos a tratar de aprovechar al máximo estos días”, manifestó el estratego de 53 años.

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Nuevo DT de Deportes Concepción admite riesos de cambiar tanto lo de Almendra

Walter Lemma sabe que tendrá su estreno en Deportes Concepción con poco tiempo para borrar lo hecho por Patricio Almendra, aunque detectó varias fallas. Como las faltas de piques al espacio o rupturas, por ejemplo. “Tampoco podemos bajar una información en un tiempo que es difícil de asimilar”, dijo el DT lila.

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“Por más que uno esté siempre estudiando, trasladarlo todo al juego te complica la vida. Tenemos que mejorar del partido de Audax. Eso es fundamental y debemos mostrarlo, estar comprometidos en ese aspecto”, sostuvo Lemma sobre aquel 3-0 ante los Tanos, que se fueron con ese marcador al descanso.

Walter Lemma fue DT de Unión La Calera y ya asumió en los lilas. (Andres Pina/Photosport).

El estreno de Lemma como DT del León de Collao será ante Huachipato el 21 de marzo al mediodía por la fase de grupos de la Copa de la Liga. En el Grupo A también aparecen Coquimbo Unido y Colo Colo como los otros rivales.

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Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

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