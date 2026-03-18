Tras la salida de Patricio Almendra de la banca, Deportes Concepción ya presentó a su nuevo entrenador para salir del fondo de la tabla. Walter Lemma es el elegido y golpeó la mesa en su arribo.

“Uno entiende que muchas veces no toma un equipo en situaciones favorables siempre, sobre todo en estas instancias. Por otro lado, analizando, uno considera que es factible mejorar y tomé la decisión”, dijo de entrada.

Por eso el DT llamó al optimismo y sacudirse rápidamente de las derrotas que tienen al León de Collao colista de la Liga de Primera. Ahí el mensaje es claro: pelear arriba.

Lemma se las canta clarita a Concepción

Walter Lemma no se complicó con frases hechas a la hora de enfrentar a la prensa y con total sinceridad se puso una meta. Para el nuevo DT de Concepción, la única tarea es escalar rápidamente en la tabla.

Foto: Concepción.

“Yo no vine a pelear un descenso acá, por más que la posición sea la última, vine a otra cosa. Con trabajo y de a poco, haciendo autocrítica mejoraremos, hay plantel para hacerlo”, lanzó.

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Por eso, más que en la cancha cancha, el ex Unión La Calera llamó a poner énfasis en lo mental. El DT dijo que “ahora de lo anímico hay que trabajar. Las expectativas son salir del lugar donde estamos, corregir cosas y afianzando otras”.

Lemma ya trabaja con el equipo / Foto: Concepción

“La conformación del plantel, nombres y experiencia es importante, desde afuera uno tiene mayor tranquilidad al analizar un equipo y ve cosas favorables a potenciar”, cerró.

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