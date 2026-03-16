Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

Dutra rompe el silencio tras duro momento de Concepción: “Nadie quiere estar en esta situación”

Los Lilas no han podido repuntar en estas siete fechas disputadas, a lo que se suma la salida de su DT, Patricio Almendra.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
El portero de los Lila habló sobre el tenso momento de la escuadra.
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTEl portero de los Lila habló sobre el tenso momento de la escuadra.

Deportes Concepción cerró el 2025 con un broche de oro cuando se coronó campeón de la liguilla y ascendió a la máxima categoría del fútbol chileno. Sin embargo, en este esperado regreso, tras las primeras 7 fechas, el León de Collao no ha podido posicionarse y marcha en el último puesto en la liga.

En lo que va de la competencia, los Lilas suman una victoria, un empate y 5 derrotas quedando en el lugar número 16 con tan solo 4 puntos. Estos resultados generaron la salida del técnico Patricio Almendra y se encuentran en búsqueda de un nuevo DT.

Ante esto, el portero brasileño César Bernardo Dutra, se sinceró sobre la crisis que atraviesan los Lilas y analiza lo que se viene para la escuadra.

César Dutra analiza el complejo momento de Deportes Concepción

El guardameta tuvo palabras para Almendra tras confirmarse su salida. “Es momento de agradecer el trabajo, el empeño y el esfuerzo que se hizo. Cada uno dio lo mejor que tenía. Ahora tenemos que juntarnos más, ayudarnos entre todos y seguir adelante”, comentó, según recopila Sabes Deportes.

“Nadie quiere estar en esta situación, pero tenemos que volver a entrenar, ajustar los detalles y pensar en cómo mejorar para cambiar esto”, explicó.

El jugador se sinceró sobre el duro momento de la escuadra/Photosport

El jugador se sinceró sobre el duro momento de la escuadra/Photosport

Publicidad
Patricio Almendra habla por primera vez tras su salida de Deportes Concepción: “Les mentimos en Uruguay y…”

ver también

Patricio Almendra habla por primera vez tras su salida de Deportes Concepción: “Les mentimos en Uruguay y…”

Ante la posibilidad de salir en este mercado, señaló: “Estoy acá con todo lo que tengo. También tengo que mejorar, como todos. Voy a seguir adelante trabajando y ayudando al equipo dentro de lo posible para que salgamos de esta situación”.

Asimismo, añade: “Agradezco mucho la oportunidad de estar acá. Las puertas se me abrieron de forma increíble. Lo que venga para el frente, yo no lo controlo”.

¿Cuándo es el próximo partido de Deportes Concepción?

Los Lilas enfrentarán a Colo Colo el próximo 5 de abril, mientras que el 12 del mismo mes enfrentarán a Unión La Calera.

Publicidad
Lee también
Tabla de posiciones: Colo Colo los mira a todos para abajo
Colo Colo

Tabla de posiciones: Colo Colo los mira a todos para abajo

¿Y el VAR? La polémica que desató el primer gol de Madrid en Colo Colo
Colo Colo

¿Y el VAR? La polémica que desató el primer gol de Madrid en Colo Colo

Gobierno de Kast golpea duramente a la ANFP por las Sociedades Anónimas
Chile

Gobierno de Kast golpea duramente a la ANFP por las Sociedades Anónimas

La oferta de Europa por Lucas Assadi que hace dudar a la U
U de Chile

La oferta de Europa por Lucas Assadi que hace dudar a la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo