Deportes Concepción cerró el 2025 con un broche de oro cuando se coronó campeón de la liguilla y ascendió a la máxima categoría del fútbol chileno. Sin embargo, en este esperado regreso, tras las primeras 7 fechas, el León de Collao no ha podido posicionarse y marcha en el último puesto en la liga.

En lo que va de la competencia, los Lilas suman una victoria, un empate y 5 derrotas quedando en el lugar número 16 con tan solo 4 puntos. Estos resultados generaron la salida del técnico Patricio Almendra y se encuentran en búsqueda de un nuevo DT.

Ante esto, el portero brasileño César Bernardo Dutra, se sinceró sobre la crisis que atraviesan los Lilas y analiza lo que se viene para la escuadra.

César Dutra analiza el complejo momento de Deportes Concepción

El guardameta tuvo palabras para Almendra tras confirmarse su salida. “Es momento de agradecer el trabajo, el empeño y el esfuerzo que se hizo. Cada uno dio lo mejor que tenía. Ahora tenemos que juntarnos más, ayudarnos entre todos y seguir adelante”, comentó, según recopila Sabes Deportes.

“Nadie quiere estar en esta situación, pero tenemos que volver a entrenar, ajustar los detalles y pensar en cómo mejorar para cambiar esto”, explicó.

El jugador se sinceró sobre el duro momento de la escuadra/Photosport

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Ante la posibilidad de salir en este mercado, señaló: “Estoy acá con todo lo que tengo. También tengo que mejorar, como todos. Voy a seguir adelante trabajando y ayudando al equipo dentro de lo posible para que salgamos de esta situación”.

Asimismo, añade: “Agradezco mucho la oportunidad de estar acá. Las puertas se me abrieron de forma increíble. Lo que venga para el frente, yo no lo controlo”.

¿Cuándo es el próximo partido de Deportes Concepción?

Los Lilas enfrentarán a Colo Colo el próximo 5 de abril, mientras que el 12 del mismo mes enfrentarán a Unión La Calera.

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