Lo pasa mal Deportes Concepción. Pese a las expectativas por sus contrataciones “lilácticas”, el equipo sigue en el fondo de la tabla de la Liga de Primera. En siete fechas, el León de Collao es colista con cuatro puntos.

La última derrota ante Audax Italiano pegó fuerte en el Biobío y Patricio Almendra dejó de ser el entrenador. Por eso, con la euforia del momento en La Florida, el presi de los lilas habló fuerte y claro.

“Jamás esperábamos estar últimos. Pato (Almendra) dio un paso al lado y agradecemos todo el trabajo que ha hecho. Con él llegamos a Primera. Fue una decisión que tomó él conversando con nosotros”, dijo el mandamás Diego Livingstone, a Sabes Deportes.

La frase que mete presión al plantel de Concepción

Diego Livingstone, presidente de Deportes Concepción, le metió presión a todo el equipo y el DT que llegue a tomar el fierro caliente. Con directo mensaje a los jugadores, les tiró las orejas a la hora de “hacer caso”.

Directos dichos hacia el plantel /Photosport

“El área deportiva es la que se encarga de eso (el nuevo DT). Necesitamos un perfil de alguien que tenga peso, que venga a imponer posición, que empiecen a hacer caso y jugar bien“, dijo.

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Pese a eso, el presi del León de Collao es optimista con levantar cabeza y escapar de la zona de descenso. Para Livingstone, “estamos a tiempo de poder reaccionar. Hay un buen plantel, buenos nombres y jugadores”.

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“Tenemos que esperar que empiecen a cuajar bien y a mojar la camiseta por el Conce. Luchar en cada momento, dentro y fuera de la cancha, entrenándose y sacándose el mayor provecho posible”, cerró.

En síntesis:

Deportes Concepción es colista de la liga con cuatro puntos en siete fechas disputadas.

El entrenador Patricio Almendra renunció tras la reciente derrota frente a Audax Italiano.

El presidente Diego Livingstone busca un nuevo técnico con perfil de liderazgo para el plantel.

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