Suecia aprovecha la farra de Japón y Países Bajos: golea por 5-1 a Túnez

Tras el empate entre Japón y Países Bajos, los suecos se alzan como los punteros absolutos del grupo F.

La selección de Suecia no perdonó y comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026. El elenco dirigido por Graham Potter superó por 5-1 a Túnez y se alzó como líder del grupo F tras el empate en la previa entre Japón y Países Bajos por 2-2.

Es que la igualdad entre japoneses y neerlandeses, dejaba la chance abierta para que suecos y tunecinos dieran el batacazo de quedar en la parte alta del grupo.

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Lo que aprovecharon en Suecia de principio a fin. Es que los ocho años fuera de Mundiales fue demasiado y por lo mismo demostraron que en este 2026 no vienen a pasear.

A los siete minutos Yasin Ayari marcó el primero en el Estadio Monterrey. El volante del Brighton aprovechó una mala salida del portero Mouhib Chamakh para poner el 1-0. Lo que llamó la atención ya que no celebró el golazo que anotó. ¿El motivo? Su padre nació en Túnez y por respeto decidió no festejar el tanto.

Suecia superó por 5-1 a Túnez y se alza como líder del grupo F (Photo by David Ramos/Getty Images)

Tras ello, fue el turno de Alexander Isak. El delantero del Newcastle aprovechó de contragolpe para marcar el 2-0 en el minuto 30. Cuando todo parecía tarea cumplida para los suecos, apareció Omar Rekik en el 43’ para poner el descuento y dejar abierto el resultado para el complemento.

En la segunda etapa, Túnez inició mucho mejor y tuvo la chance de poder igualar el marcador. Sin embargo, como reza el dicho: lo que no se hace en un arco, se sufre en el otro.

Mattias Svanberg entró en el 83′ y al minuto siguiente marcó su primer gol en el Mundial (Photo by David Ramos/Getty Images)

Así fue como en el 59’, Viktor Gyökeres marcó el 3-1. El delantero del Arsenal aprovechó una mala salida de Túnez y puso el tercero de la noche para los dirigidos por Potter.

Pero todavía el marcador no estaba cerrado. Así fue como en el 84’ Mattias Svanberg, que había entrado un minuto antes, aprovechó un rebote en el área de Túnez y puso el 4-1. Anotación que fue revisada por el VAR, y tras varios minutos, finalmente se concedió a favor de los europeos.

La guinda de la torta llegó en los descuentos. En otro error en la salida, Yasin Ayari sacó un zambombazo y cerró la jornada por 5-1 para Suecia. Victoria histórica para los europeos y que nuevamente no celebró el volante por respeto a su familia.

Con este triunfo, Suecia es puntero del grupo F y podría asegurar su clasificación este 20 de junio cuando se mida ante Países Bajos. Mientras que Túnez está obligado a sumar frente a Japón el 21/06.

Revive la goleada de Suecia sobre Túnez por 5-1