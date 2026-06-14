Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial

Suecia aprovecha la farra de Japón y Países Bajos: golea por 5-1 a Túnez

Tras el empate entre Japón y Países Bajos, los suecos se alzan como los punteros absolutos del grupo F.

Por Felipe Pavez Farías

Sigue a Redgol en Google!
Suecia no desentonó y goleó por 5-1 a Túnez
© Getty ImageSuecia no desentonó y goleó por 5-1 a Túnez

La selección de Suecia no perdonó y comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026. El elenco dirigido por Graham Potter superó por 5-1 a Túnez y se alzó como líder del grupo F tras el empate en la previa entre Japón y Países Bajos por 2-2

Es que la igualdad entre japoneses y neerlandeses, dejaba la chance abierta para que suecos y tunecinos dieran el batacazo de quedar en la parte alta del grupo. 

Era un “niño con sobrepeso”, odiaba correr y ahora es el héroe de Japón en el Mundial 2026

ver también

Era un “niño con sobrepeso”, odiaba correr y ahora es el héroe de Japón en el Mundial 2026

Lo que aprovecharon en Suecia de principio a fin. Es que los ocho años fuera de Mundiales fue demasiado y por lo mismo demostraron que en este 2026 no vienen a pasear. 

A los siete minutos Yasin Ayari marcó el primero en el Estadio Monterrey. El volante del Brighton aprovechó una mala salida del portero Mouhib Chamakh para poner el 1-0. Lo que llamó la atención ya que no celebró el golazo que anotó. ¿El motivo? Su padre nació en Túnez y por respeto decidió no festejar el tanto. 

Suecia superó por 5-1 a Túnez y se alza como líder del grupo F (Photo by David Ramos/Getty Images)

Suecia superó por 5-1 a Túnez y se alza como líder del grupo F (Photo by David Ramos/Getty Images)

Tras ello, fue el turno de Alexander Isak. El delantero del Newcastle aprovechó de contragolpe para marcar el 2-0 en el minuto 30. Cuando todo parecía tarea cumplida para los suecos, apareció Omar Rekik en el 43’ para poner el descuento y dejar abierto el resultado para el complemento. 

En la segunda etapa, Túnez inició mucho mejor y tuvo la chance de poder igualar el marcador. Sin embargo, como reza el dicho: lo que no se hace en un arco, se sufre en el otro. 

Mattias Svanberg entró en el 83′ y al minuto siguiente marcó su primer gol en el Mundial (Photo by David Ramos/Getty Images)

Mattias Svanberg entró en el 83′ y al minuto siguiente marcó su primer gol en el Mundial (Photo by David Ramos/Getty Images)

Así fue como en el 59’, Viktor Gyökeres marcó el 3-1. El delantero del Arsenal aprovechó una mala salida de Túnez y puso el tercero de la noche para los dirigidos por Potter.

Pero todavía el marcador no estaba cerrado. Así fue como en el 84’ Mattias Svanberg, que había entrado un minuto antes, aprovechó un rebote en el área de Túnez y puso el 4-1. Anotación que fue revisada por el VAR, y tras varios minutos, finalmente se concedió a favor de los europeos. 

La guinda de la torta llegó en los descuentos. En otro error en la salida, Yasin Ayari sacó un zambombazo y cerró la jornada por 5-1 para Suecia. Victoria histórica para los europeos y que nuevamente no celebró el volante por respeto a su familia. 

Con este triunfo, Suecia es puntero del grupo F y podría asegurar su clasificación este 20 de junio cuando se mida ante Países Bajos. Mientras que Túnez está obligado a sumar frente a Japón el 21/06. 

Revive la goleada de Suecia sobre Túnez por 5-1

https://www.youtube.com/watch?v=-rN28mO36FI

¡Cerramos transmisión!

Dejaron de correr, dejaron de jugar. Suecia se queda con el triunfo por 5-1 sobre Túnez y es puntero del grupo F. Nosotros lo dejamos hasta acá pero recuerda que este lunes nuevamente tendremos cuatro partidos.

La jornada abre con España ante Cabo Verde al mediodía. Luego Bélgica vs Egipto a las 15:00 horas. Más tarde, a las 18:00 horas, Arabia Saudita ante Uruguay de Marcelo Bielsa. La jornada cierra con Irán versus Nueva Zelanda de Tim Payne.

Por lo que nos volveremos a encontrar en un par de horas más. Gracias totales y será hasta una nueva ocasión.

(Photo by Luke Hales/Getty Images)

(Photo by Luke Hales/Getty Images)

Con golazo termina el partido

La guinda de la torta llegó en los descuentos. En otro error en la salida, Ayari sacó un zambombazo y cerró el triunf por 5-1 para Suecia. El grupo F tiene líder y Túnez deberá mejorar, y mucho, para seguir con opciones en el Mundial.

¡Llegó el cuarto de Suecia!

Historia sentenciada. Mattias Svanberg, que había entrado al 83', aprovecha un rebote en el área de Túnez y con certero derechazo marca el 4-1. Tras la revisión del VAR, se confirmó el tanto y desata los festejos de los europeos.

¡Entramos en la recta final del partido!

Ya se realizó la segunda pausa de hidratación. El reloj marca el minuto 71' y el marcador favorece a Suecia por 3-1 sobre Túnez. ¿Tendremos más goles? Esperemos que sí.

¡Gooooooool de Suecia!

Apareció el goleador: Viktor Gyökeres marca el 3-1 para Suecia. El delantero del Arsenal aprovecha el error en la salida de Túnez y tras pase de Isak, anota el tercero de la noche para los europeos.

Tweet placeholder

Partido de ida y vuelta

Minuto 60. Túnez va en busca de la hazaña y convierte en figura al portero Kristoffer Nordfeldt. Mientras que Suecia aprovecha los espacios de contragolpe, aunque sin la misma eficacia que tuvo en el primer tiempo.

¡Comenzó el segundo tiempo!

Ya se juega el segundo tiempo entre Suecia y Túnez. El partido se reinicia sin cambios. Los europeos ganan por 2-1.

Final del primer tiempo

Termina la primera etapa. Suecia y Túnez no desentonan y disputan uno de los partidos más atractivos del Mundial. Los europeos ganan por 2-1 y todo puede pasar en el segundo tiempo.

¡GOOOOL DE TÚNEZ!

Cuando todo parecía que Suecia cerraba el primer tiempo sin complicaciones, llega el descuento de Túnez. El central Omar Rekik saca a relucir su juego aéreo y con potente cabezazo anota el 2-1 al minuto 43.

Tweet placeholder

¡Golaaaazo de Suecia!

Cae el 2-0 para Suecia. Los cambios en la defensa no sirven en Túnez. Alexander Isak pilla mal parada a la zaga rival y con certera definición, junto a la complicidad del portero Mouhib Chamakh, marca el segundo para los europeos.

Tweet placeholder

¡Partido de dientes apretados!

Suecia gana por la cuenta mínima, pero Túnez no baja los brazos. Incluso tras la pausa por hidratación, cambió su esquema y ahora juega con solo tres defensas.

(Photo by Carl Recine/Getty Images)

(Photo by Carl Recine/Getty Images)

¡Goooool de Suecia!

El elenco europeo dominaba dentro y al minuto 7 logró reflejarlo en el marcador. El volante Yasin Ayari aprovecha un rebote y con potente remate la clava al ángulo y pone el 1-0 de Suecia. El jugador sorprendió ya que no celebró el gol debido a que su padre nació en Túnez.

Tweet placeholder

¡Comenzó el partido!

Con una salida igualita al PSG, la selección de Túnez da el puntapié inicial al duelo de está noche.

¡Comienza la entonación de los himnos!

Los equipos ya entonan sus himnos en el Estadio Monterrey. En minutos comienza el partido que cierra la jornada de domingo del Mundial.

Equipos ya reconocen la cancha

Ya se siente el ambiente del Mundial en Monterrey. Ambos equipos ya reconocieron la cancha y están listos para el pitazo inicial. El argentino Yael Falcón Pérezserá el encargado de impartir justicia.

¡Todo listo!

El Estadio Monterrey será el recinto que reciba el último partido de la jornada de este domingo. Suecia y Túnez ya se preparan para realizar el trabajo de precomptencia

(Photo by Azael Rodriguez/Getty Images)

(Photo by Azael Rodriguez/Getty Images)

¡Formaciones confirmadas!

Ambos elencos llegan con equipos completos por lo que ponen a su mejor gente para el debut en el Mundial. Suecia forma con Nordfeldt, Lagerbielke, Lindelof, Hien, Bernhardsson, Gudmundsson, Nygren, Karlstrom, Ayari, Isak y Gyokeres. Mientras que Túnez dispone de Chamakh, Abdi, Talbi, Rekik, Valery, Ben Hmida, Hannibal, Khedira, Skhiri, Slimane y Saad.

Repasamos la jornada del Mundial

La jornada comenzó en la madrugada con el triunfo de Australia por 2-0 sobre Turquía. Luego al medio día Alemania goleó por 7-1 a Curazao. Tras ello, Países Bajos y Japón empataron 2-2. Costa de Marfil superó por la cuenta mínima a Ecuador en el tercer duelo del día. El partido lo puedes repasar acá.

¡Comenzó la transmisión!

Hola queridos amigos de Redgol, iniciamos la transmisión para el último partido de este domingo: Suecia vs Túnez. ¡Acompáñanos!

Lee también
Mundial 2026: ¿Dónde ver Suecia vs Túnez por el Grupo F?
Mundial 2026

Mundial 2026: ¿Dónde ver Suecia vs Túnez por el Grupo F?

Chacota europea: sacó un punto en las eliminatorias y puede ir al Mundial
Internacional

Chacota europea: sacó un punto en las eliminatorias y puede ir al Mundial

Bajan de categoría al árbitro del debut de Rueda en la Roja
Internacional

Bajan de categoría al árbitro del debut de Rueda en la Roja

¡Out! Chile queda fuera de la Copa Davis
Redsport

¡Out! Chile queda fuera de la Copa Davis

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo