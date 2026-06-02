La era post Ibrahimovic ya es una realidad en Suecia. Con Viktor Gyökeres como su gran figura, el elenco escandinavo quiere dar sorpresas.

Datos principales

Confederación: UEFA.

Apodo: Den Svenska Muren (El Muro Sueco), Tre Kronor (Las Tres Coronas).

Ranking FIFA: 38°.

Grupo en el Mundial: F (Túnez, Países Bajos y Japón).

¿Cómo clasificó al Mundial?

Es, quizás, una de las clasificaciones al Mundial más extrañas de las que se tenga memoria. Podría, incluso, decirse que es la menos merecida. Suecia integró el Grupo B de las Eliminatorias de la UEFA, donde tuvo de rivales a Suiza, Eslovenia y Kosovo. Es decir, en el papel eran duelos que se podían sacar adelante.

No obstante, Suecia fue última del grupo, sin conseguir un solo triunfo. Su triunfo en el Grupo A de la Liga C de la Nations League le otorgo, pese a aquello, un espacio en el repechaje, ya que cuatro ganadores de grupo de esa competencia tenían este “beneficio de la duda”.

Junto con Suecia, también aprovecharon estos cupos de Nations League selecciones como Irlanda del Norte, Macedonia del Norte y Rumania. Pero, de todas ellas, Suecia fue la única que logró la clasificación en la repesca europea.

¿Cómo lo hizo Suecia? Primero, ayudada por la geopolítica. La guerra en Ucrania hizo que esa selección no pudiese jugar en su propio país, con su hinchada. Esto jugó a favor de los suecos, quienes vencieron por 3-1 a los ucranianos.

Luego, en Solna, Estocolmo, Suecia tuvo el apoyo masivo de su hinchada para el duelo final ante Polonia. En un partido cerrado, que parecía empatado, Gyökeres se encontró con el arco servido, tras una serie de rebotes, y puso a Suecia en el Mundial 2026 (3-2).

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Calendario y estadios en los que juega

Suecia vs. Túnez (domingo 14 de junio, 22:00 hrs, Estadio BBVA, Monterrey). Transmite: DirecTV.

Países Bajos vs. Suecia (sábado 20 de junio, 13:00 hrs, NRG Stadium, Houston). Transmite: DirecTV.

Japón vs. Suecia (jueves 25 de junio, 19:00 hrs. AT&T Stadium, Dallas). Transmite: DirecTV.

Kilómetros a recorrer en la Fase de Grupos: 1.025 kms. (Monterrey-Houston-Dallas).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 22,2%

Llegar a cuartos de final: 13,3%

Llegar a semifinales: 6,7%

Llegar a la final: 2%

Ser campeón: 1%

Proyección de la IA

Para la Inteligencia Artificial de Google, Gemini, es poco probable que Suecia quede fuera en la fase de grupos. De hecho, pronostica que Tre Kronor alcanzará el segundo o tercer lugar, dependiendo de cómo les vaya ante los japoneses.

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En el debut, según la IA, Suecia ganará ante Túnez gracias a su juego aéreo (“la paciencia será clave”); perderá con Países Bajos (“batalla táctica de altísimo nivel); y empatará con Japón (“un golpe por golpe no apto para cardíacos”).

En los dieciseisavos de final, los suecos impondrán su nivel de juego y “la jerarquía europea”, para enfrentarse a una potencia en los octavos de final. “El choque con la realidad”, como tilda Gemini el vaticinio de su eliminación en esta instancia.

El plantel de Suecia

Porteros:

– Viktor Johansson (Stoke City)

– Kristoffer Nordfeldt (AIK)

– Jacob Widell Zetterström (Derby)

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Defensores:

– Hjalmar Ekdal (Burnley)

– Gabriel Gudmundsson (Leeds United)

– Isak Hien (Atalanta)

– Emil Holm (Juventus)

– Gustaf Lagerbielke (SC Braga)

– Victor Nilsson Lindelöf (Aston Villa)

– Eric Smith (St. Pauli)

– Carl Starfelt (Celta de Vigo)

– Elliot Stroud (Mjallby)

– Daniel Svensson (Borussia Dortmund)

Mediocampistas:

– Yasin Ayari (Brighton)

– Lucas Bergvall (Tottenham)

– Alexander Bernhardsson (Kiel)

– Jesper Karlström (Udinese)

– Ken Sema (Pafos)

– Mattias Svanberg (Wolfsburgo)

– Besfort Zeneli (Royale Union SG)

Delanteros y Extremos:

– Taha Ali (Malmö)

– Anthony Elanga (Newcastle)

– Viktor Gyökeres (Arsenal)

– Alexander Isak (Liverpool)

– Gustaf Nilsson Brujas)

– Benjamin Nygren (Celtic)

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Jugador estrella: Viktor Gyökeres

Es una verdadera máquina de triturar defensores. Viktor Gyökeres no tiene un perfil mediático tradicional, pero a base de un despliegue físico brutal y un instinto feroz, se robó todos los focos del mundo entero. El atacante forjado en el Brommapojkarna es la gran figura de la actualidad sueca, porque transformó su tenacidad en su mejor atributo: mutó de deambular a préstamo por Gran Bretaña a erigirse como el centrodelantero más asfixiante del panorama europeo.

La llegada alk lugar que hoy ostenta no fue sencilla. Su ruta hacia la gloria exigió picar piedra. Tras no consolidarse en el Brighton y pulir su carácter en el exigente ascenso inglés con el Coventry City, su carrera explotó en Portugal. Fichado por el Sporting CP, el ariete destrozó las defensas de la Primeira Liga, levantando el título local como máximo artillero. Su icónica celebración tapándose el rostro se volvió un ritual en Lisboa, dando a conocer a un definidor autosuficiente, capaz de ganar a base de potencia.

Ese presente arrollador contagió rápidamente al combinado de su país, dotando a la escuadra de una agresividad ofensiva que venía siendo una necesidad. En lugar de opacarse con otros talentos, conformó un engranaje perfecto que revitalizó el ataque nórdico. Gyökeres se hizo dueño del área penal, aportando conquistas vitales en los torneos continentales y transformándose en el termómetro anímico del equipo. Con su madurez en el punto máximo, es el arma principal que empuña Suecia para intimidar a sus rivales en este 2026. Si lo ven pisar el área, afírmense.

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Viktor Gyökeres es la megaestrella de Suecia | Getty Images

Jugador a seguir: Lucas Bergvall

La audacia juvenil de Lucas Bergvall encandila en el campamento escandinavo. Con elegancia y frialdad, este mediocampista encara los partidos de altísima tensión como si se tratase de un veterano. Tras brillar en la liga de su país con la camiseta del Djurgården, su visión panorámica y facilidad para eludir rivales en baldosas lo transforman en un jugador sobre el que hay que poner los ojos. Sobre todo, por su lectura anticipada del juego y el consiguiente poder de quebrar cualquier esquema defensivo cerrado.

Su fichaje terminó en una abierta puja en el mercado europeo. Finalmente, el Tottenham Hotspur se terminó adjudicando su carta, por lo que aterrizó directamente a la Premier League… ¡el mismo día que cumplió 18 años! Y ya en la capital londinense evidenció una adaptación asombrosa, soportando el roce físico y sumando un rodaje valiosísimo en la construcción de jugadas.

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Su inserción en la escuadra adulta fue, por ende, una consecuencia lógica. El cuerpo técnico le entregó la confianza rápidamente, otorgándole rodaje internacional. Bergvall exhibió un desparpajo que cautivó a la exigente afición nórdica. Hoy, mientras los defensores rivales concentren sus esfuerzos en anular a los delanteros de renombre, este joven talento tendrá la libertad absoluta para adueñarse del balón y orquestar los hilos de su nación.

Técnico: Graham Potter

Asumir el mando de un equipo en crisis no es para cualquiera. Graham Potter, sin embargo, se arremangó y tomó el fierro caliente con total convicción. El estratega británico aterrizó en la banca escandinava a finales de 2025 para apagar el incendio provocado por el proceso anterior y, así, devolverle la fe a una afición golpeada. Su elección resultó un acierto natural: Potter conoce el medio a la perfección tras su milagroso ciclo en el Östersunds FK, equipo al que llevó desde el amateurismo hasta la Europa League, forjando un prestigio innegable en el norte.

En la pizarra, el DT sepultó la rigidez histórica sueca para instaurar un modelo moderno y absolutamente fluido. Lejos del obsoleto recurso del pelotazo al área, el técnico apuesta por un fútbol propositivo que privilegia el trato limpio del balón y maximiza el talento de sus jóvenes creadores. Su mayor virtud radica en la maleabilidad de sus oncenas: lee el trámite sobre la marcha y ajusta su bloque para asfixiar al oponente, convirtiendo a una escuadra que solía ser predecible en un conjunto intenso, capaz de armar transiciones letales desde la propia área.

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Su veloz inyección anímica terminó siendo vital para evitar el naufragio. Potter recibió a un grupo humano hundido en plenas Eliminatorias y logró recomponer rápidamente el espíritu del vestuario justo cuando era más necesario. Así, los mantuvo con vida en la infartante repesca de la UEFA. Además, contó con la confianza institucional, blindándolo con un contrato hasta el 2030. Hoy, el cerebro inglés enfrenta la prueba de fuego de su carrera: consolidar el recambio generacional y lograr que la armada amarilla y azul vuelva a pisar fuerte en la inminente cita mundialista.

Posible 11

Mejor participación de Suecia en los Mundiales

Dos veces Suecia ha sido tercera en un Mundial. En 1950, lo consiguió en un cuadrangular final en el que logró un solo triunfo (3-1 ante España) y en 1994 fueron la sorpresa de Estados Unidos, al quedarse con el bronce.

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Fue esa última, su mejor participación. Se logró gracias a un tremendo Tomas Brolin, un sorpresivo Henrik Larsson y un crack Martin Dahlin. En ese Mundial Suecia clasificó en el grupo con Brasil, sin perder un partido (empates ante los brasileños y Camerún y victoria ante Rusia), para luego vencer a Arabia Saudita en octavos de final.

En cuartos eliminaron a Rumania, gracias a la tanda de penales. Y si bien perdieron por la mínima ante Brasil en las semifinales (con gol de Romario a los 80′), en la definición por el tercer lugar golearon a Bulgaria (4-0).

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Jugador histórico destacado: Zlatan Ibrahimovic

El gigante de Malmö redefinió lo que es ser un centrodelantero. Con una personalidad avasalladora y un talento acrobático digno de cinturón negro en taekwondo, Zlatan Ibrahimovic es indiscutiblemente el mejor jugador en la historia del país escandinavo. Su magia radicó en combinar un físico imponente con una técnica de prestidigitador, firmando goles imposibles que desafiaron las leyes de la física e izando la bandera sueca donde fuese que jugara.

A nivel de clubes, sus vitrinas deben ser como las de un museo. Conquistó ligas en casi todos los gigantes de Europa: la Eredivisie con el Ajax; la Serie A dominando con la Juventus, el Inter y el AC Milan; La Liga con el Barcelona; y la Ligue 1 siendo el rey absoluto del PSG. Además, dejó una huella inigualable en el Manchester United. Zlatan coleccionó más de 30 títulos oficiales, transformándose una leyenda del fútbol moderno. ¡Y brilló en la élite mundial hasta pasados los 40 años de edad!

En cuanto a su selección, Zlatan Ibrahimovic es el máximo goleador histórico con 62 tantos en 122 partidos, siendo figura de su escuadra en múltiples Eurocopas y Mundiales. Su dominio local fue tan abrumador que ganó el Guldbollen (Balón de Oro sueco) en 12 ocasiones, un récord que, incluso, raya en lo absurdo. Su obra cumbre y el hito que congeló al mundo entero fue aquella inolvidable chilena desde 30 metros contra Inglaterra en 2012. Para enmarcar.

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Ibrahomovic: simplemente un hiper mega crack | Getty Images

¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Suecia?

Uno de los puntos más fuertes de Suecia es el ataque. Cuenta con dos grandes jugadores que pisan el área. Si bien en sus dos últimos partidos amistosos Gyökeres jugó solo en ataque (en un 3-4-2-1), lo cierto es que el mejor provecho que Potter le saca al cuadro nórdico es cuando alinea al crack del Arsenal junto con Alexander Isak. Complementos perfectos: el “9” demoledor y físico que está en el peak de su carrera; y agilidad, regate y elegancia técnica del otro.

A esto hay que sumarle un dato de más larga duración en el cuadro escandinavo. Los suecos suelen ser equipos de gran envergadura física. Esto les permite no solamente ser un tremendo peligro en los balones parados, sino que, también, la agresividad con la que disputan los segundos balones en el área rival.

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Suecia cuenta, eso sí, con una doble presión en este Mundial. La generación que pone los pies en Norteamérica es nueva y tiene la presión de igualar lo hecho por la Selección que llegó a cuartos de final en Rusia 2018, tras un interludio de un mundial. Además, cuentan con la marca de ser un equipo que clasificó con “la ayuda” de las nuevas reglas. El paso del Den Svenska Muren a la Copa del Mundo 2026 se hizo gracias a su desempeño en la Liga C de la Nations League, no por sus paupérrimas Eliminatorias. Tienen mucho por demostrar.

Otro de los problemas, ya metiéndonos en la cancha, es que Suecia tiene torres en su defensa central. Si bien no deberían sufrir con el juego aéreo, sí hay problemas en el retroceso. Este puede ser un problema importante, considerando la actitud ofensiva del elenco de Potter.

Datos freak de Den Svenska Muren

Uno de los momentos más sospechosos de la historia de la Selección de Suecia se dio en la Eurocopa 2004, cuando enfrentaban a Dinamarca en la última fecha del Grupo C. La única chance de que ambos combinados avanzaran a la siguiente fase en conjunto era que empataran por dos o más goles. Italia, mientras tanto, podía golear 10-0 a Bulgaria en el duelo paralelo y aún así no pasar de ronda, debido a que empataba en puntos y el criterio de desempate era, primero, la diferencia de goles en los duelos entre los tres y, segundo, los tantos marcados en estos mismos.

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Italia había empatado con Dinamarca (0-0) y Suecia (1-1) en sus dos partidos precedentes. Un 2-2 era la forma de dejar fuera a la Azurra y muchos hinchas daneses y suecos llegaron al Estadio do Bessa en Oporto con carteles que decían “2-2: Cooperación Escandinava”. Los jugadores negaron cualquier acuerdo, pero, tras ir perdiendo 2-1 desde el minuto 66′, de repente, en la última jugada del encuentro, un flojo despeje flojo del meta Sorensen le permitió igualar a Mattias Jonson. El biscotto (pacto mafioso) llamaron los italianos a esta “casualidad”.

Otra de las cosas extrañas que arrastra la Selección de Suecia ocurrió en 2002, cuando apareció un movimiento llamado “Konspiration 1958”. Éstos creen que, en realidad, el Mundial de 1958 nunca existió y que se trata simplemente de un montaje fabricado por la CIA, la FIFA y la TV estadounidense para probar el poder de las transmisiones masivas. Todo basado en… ¡un falso documental! Efectivamente, la televisión sueca creó este mockumentary para demostrar lo fácil que es manipular a las masas. Y bueno, tienen un punto.

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¿Qué récords puede romper esta Selección?

Es tremendo lo del recambio en la Selección de Suecia. La escuadra que pisará tierras norteamericanas es realmente un cuadro rejuvenecido, con nombres que vienen a completar el legado de elencos pasados. De hecho, uno de los récords que seguramente se romperán en el Mundial de 2026 es el de la alineación sueca con la mayor cantidad de debuts absolutos simultáneos en una fase de grupos, en los últimos 30 años. Estamos ante el comienzo real de la era post-Ibrahimović.

Uno de los nuevos rostros de Suecia irá por la marca de goleador histórico. Se trata de Victor Gyökeres, delantero escandinavo del Arsenal, que intentará batir el récord de cinco goles en las Copa del Mundo que establecieron sus compatriotas, Kennet Anderson y Henrik Larsson.