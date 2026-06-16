El español Roberto Martínez dejará la banca del combinado luso una vez finalizada su campaña en esta Copa del Mundo.

Portugal es una de las selecciones candidatas a ganar este Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El combinado luso tiene una generación repleta de talento que, liderada por Cristiano Ronaldo, apuesta por llegar lejos en este torneo.

Sin embargo, este seleccionado europeo podría quedarse sin una pieza importantísima luego de la cita planetaria de Norteamérica. Y no, no hablamos de un posible adiós de CR7, sino que de un cambio a nivel técnico.

Y es que de acuerdo al medio británico TalkSport, el español Roberto Martínez dejará la banca de la Selección de Portugal una vez que termine su campaña en este torneo de la FIFA.

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Roberto Martínez se va de Portugal después del Mundial 2026

Según el mencionado medio Martínez decidió no renovar su contrato con el combinado portugués. Este finaliza en julio, por lo que después de ahí optará por no seguir a cargo del equipo.

Roberto Martínez dejará de ser el DT de Portugal una vez finalizada su campaña en este Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

Así las cosas, el español se marchará de la selección luego de un poco más de tres años en el cargo. Su arribo se produjo en enero del 2023 y hasta antes del debut mundialista ha dirigido un total de 40 partidos con 28 triunfos, siete empates y cinco derrotas, lo que se traducen en un 75.83% de rendimiento.

Portugal en este Mundial 2026 dirá presente en el Grupo K y enfrentará a RD Congo (miércoles 17 de junio a las 13:00 hora de Chile), Uzbekistán (martes 23 de junio a las 13:00) y Colombia (sábado 27 a las 19:30).

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En síntesis