Los lusos son una de las selecciones favoritas a quedarse con la cita planetaria.

La Copa del Mundo 2026 vivirá uno de los partidos más esperados, donde Portugal de Cristiano Ronaldo hace su estreno ante República Democrática del Congo.

Los lusos jamás han conquistado este torneo, pero llegan a Norteamérica con una gran generación. Además del Bicho, tienen a estrellas como Bruno Fernandes, Joao Feliz y Rafael Leao. Ahora deben demostrar en la cancha para qué están hechos.

¿Dónde ver a Portugal vs RD Congo?

Este encuentro no irá por Chilevisión y la única alternativa para verlo en TV será en DSports. Por streaming estará disponible por DGO, DAZN, CHV Web, Paramount+ y Disney+.

¿A qué hora es el debut de Cristiano Ronaldo?

El partido entre Portugal y RD Congo será este miércoles 17 de junio a las 13:00 horas de Chile, en el Estadio NRG de Houston, Texas, Estados Unidos.

La sexta del Bicho

Si bien Portugal cuenta con un verdadero equipazo, sin dudas que todas las miradas están puestas sobre Cristiano Ronaldo. El delantero sigue más vigente que nunca a los 41 años en el Al Nassr de Arabia Saudita, con lo cual ilusiona a los hinchas de su país.

Esta será la sexta Copa del Mundo del Bicho. Ya dijo presente en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Lo más lejos que llegó fue en tierra germana, cuando alcanzó la semifinal y cayó frente a la Francia de Zinedine Zidane.

ver también “Lo sabremos al final”: Cristiano Ronaldo confía en que Portugal pueda ser campeón del Mundial

Portugal integra el grupo K junto a RD Congo, Uzbekistán y Colombia. Los lusos son uno de los seleccionados candidatos a quedarse con la gloria en Norteamérica. Sería el único título que le falta al eterno Cristiano Ronaldo. ¿Lo conseguirá?