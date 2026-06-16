Minuto a minuto: Francia con Kylian Mbappé busca primer triunfo ante Senegal

La selección europea quiere su revancha tras Qatar 2022, y presenta equipo estelar ante la escuadra africana. ¡Sigue el partido acá!

Comienza la jornada de fútbol y este miércoles el primer plato es a lo grande en el Mundial. Esto debido a que dice presente una de las selecciones que se postula al título como Francia. El equipo dirigido por Didier Deschamps quiere su revancha y no deja nada al azar.

Tras lo ocurrido en Qatar 2022, y luego de masticar la dura derrota ante Argentina, ahora se juramentaron volver a levantar el título. Por lo mismo, se avecina una formación hasta con cuatro delanteros.

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Por lo que el gran desafío de Deschamps será congeniar en la cancha a jugadores consagrados como Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé con figuras emergentes como Michael Olise.

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Ahora el debut por el grupo I no será nada de fácil. Al frente tendrá a Senegal, escuadra que en 2002 los eliminó del Mundial. Ahora con Sadio Mané como máximo referente, los africanos buscarán seguir con la racha que mantienen y volver a protagonizar un nuevo batacazo.

Este partido puede marcar un antes y un después en la zona, ya que en el segundo turno será el debut de Irak y Noruega. Lo que avecina un partido mas que atractivo en este Mundial.

Minuto a minuto: Francia busca primer triunfo ante Senegal