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Mundial

Minuto a minuto: Francia con Kylian Mbappé busca primer triunfo ante Senegal

La selección europea quiere su revancha tras Qatar 2022, y presenta equipo estelar ante la escuadra africana. ¡Sigue el partido acá!

Por Felipe Pavez Farías

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Mbappé quiere su revancha y buscará primer triunfo ante Senegal
© getty imageMbappé quiere su revancha y buscará primer triunfo ante Senegal

Comienza la jornada de fútbol y este miércoles el primer plato es a lo grande en el Mundial. Esto debido a que dice presente una de las selecciones que se postula al título como Francia. El equipo dirigido por Didier Deschamps quiere su revancha y no deja nada al azar. 

Tras lo ocurrido en Qatar 2022, y luego de masticar la dura derrota ante Argentina, ahora se juramentaron volver a levantar el título. Por lo mismo, se avecina una formación hasta con cuatro delanteros.

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Por lo que el gran desafío de Deschamps será congeniar en la cancha a jugadores consagrados como Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé con figuras emergentes como Michael Olise.

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Ahora el debut por el grupo I no será nada de fácil. Al frente tendrá a Senegal, escuadra que en 2002 los eliminó del Mundial. Ahora con Sadio Mané como máximo referente, los africanos buscarán seguir con la racha que mantienen y volver a protagonizar un nuevo batacazo. 

Este partido puede marcar un antes y un después en la zona, ya que en el segundo turno será el debut de Irak y Noruega. Lo que avecina un partido mas que atractivo en este Mundial. 

Minuto a minuto: Francia busca primer triunfo ante Senegal

Senegal pone su mejor gente

La selección comandada por Pape Thiaw enfrenta a Francia, que siempre es candidata al título, pero no se achica. El once estelar para debutar en el Mundial es con Mendy en el arco. La defensa con Diatta, Koulibaly, Niakhaté y Diouf. Al medio Gana Gueye, Pape Gueye y Camara. Ahora en el ataque Ismaïla Sarr, Jackson y Sadio Mané.

¡Formación confirmada en Francia!

La escuadra dirigida por Deschamps presenta once estelar para el debut ante Senegal. Francia, que utilizará su indumentaria de local, forma con Maignan en el arco. Defensa con Koundé, Upamecano, Saliba, y Theo Hernández. Mediocampo con Tchouameni y Rabiot. Ahora en el ataque pone puro filete con Olise, Dembélé, Doué y Kylian Mbappé.

¡Empieza a llegar el público!

Ya se abrieron las puertas del MetLife Stadium y empieza a llegar el público para el encuentro que disputarán Francia y Senegal.

Francia tuvo visita estelar

Paul Pogba sorprendió a sus ex compañeros de selección y saludó a todo el plantel a horas del debut por el Mundial. El volante compartió con Kanté, Mbappé y Digne entre otros.

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¡Estadio listo para el duelo de está tarde!

El MetLife Stadium será el encargado de recibir el encuentro entre Francia y Senegal. ¿Les suena? Sí, justamente el mismo recinto donde Chile ganó la Copa Centenario por penales ante Argentina.

¿Dónde ver el partido?

El encuentro entre Francia y Senegal abre la jornada de fútbol del Mundial. El duelo de este miércoles parte a las 15:00 horas y será transmitido por señal abierta de Chilevisión. También podrá ser visto en Dsports y su aplicación DGO. A través de la vía de streaming estará disponible en Disney+ y Paramount.

¡El gesto de Sadio Mané!

El histórico delantero y capitán de Senegal ha sorprendido con su participación en el Mundial. Según publicó Sports Illustrated, el futbolista destinará el 90% de los premios que percibirá en el torneo para terminar la construcción de un hospital de última tecnología y varias decenas de escuelas en su país. ¡Un crack!

Senegal sueña con el batacazo

Por su parte la selección de Senegal es liderada por el histórico Sadio Mané y busca dar el batacazo en el grupo I. Tal como ya lo hizo en el único enfrentamiento que se registra entre ambas selecciones en Mundiales. Por allá en el 2002, la escuadra africana logró superar a los europeos con solitario tanto de Papa Bouba Diop.

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¡Comenzó la transmisión!

¡Hola queridos amigos de Redgol! Partimos la jornada de miércoles del Mundial con un partido de palabras mayores: La selección de Francia hace su debut con equipo estelar y sus máximas figuras como Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Michael Olise asoman como titulares.

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