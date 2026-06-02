Los Leones de la Teranga quieren rugir fuerte en el último Mundial de su líder espiritual, Sadio Mané. ¿Lograrán amargar a Francia?

Datos principales

Confederación: CAF.

Apodo: Les Lions de la Teranga (Los Leones de la Teranga).

Ranking FIFA: 14°.

Grupo en el Mundial: I (Francia, Noruega e Irak)

¿Cómo clasificó al Mundial?

Fue el 18 de noviembre de 2023 partió el camino de Senegal en las Eliminatorias africanas. El debut fue prometedor: una aplastante victoria por 4-0 ante Sudán del Sur, en Diamniadio.

Pese a esto, las dos jornadas siguientes de Senegal en el Grupo B de las Eliminatorias de la CAF mostraron que no sería tan sencillo llegar al Mundial 2026. Los empates ante Togo de visita y frente a RD Congo de local, pusieron dudas en la afición.

Finalmente, sólo fue un paréntesis, ya que los Leones de la Teranga pasaron factura en la gran mayoría de los duelos subsiguientes. Así, consiguieron ratificar su superioridad venciendo a Togo en las cercanías de Dakar y ganarle a los Leopardos en Kinshasa. Diez partidos jugados, siete victorias y tres empates: así terminó clasificando Senegal al Mundial 2026. Aventajó por dos puntos a otro de los elencos mundialistas, la RD Congo.

Calendario y estadios en los que juega

Francia vs. Senegal (martes 16 de junio, 15:00 hrs, MetLife Stadium, Nueva Jersey). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

/ DirecTV / Disney+. Noruega vs. Senegal (lunes 22 de junio, 20:00 hrs, MetLife Stadium, Nueva Jersey) Transmisión: Chilevisión / DirecTV.

/ DirecTV. Senegal vs. Irak (viernes 26 de junio, 15:00 hrs, BBMO Field, Toronto) Transmisión: DirecTV.

Kilómetros a recorrer en la Fase de Grupos: 560 kms. (New Jersey-Toronto).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 11,8%

Llegar a cuartos de final: 13,3%

Alcanzar semifinales: 5,3%

Llegar a la final: 2,4%

Ser campeón: 1,1%

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ver también Guía del Mundial 2026: cómo se juega, los grupos, cuándo empieza, cómo verlo y transmisión en vivo

Proyección de la IA

Senegal es una selección dura y física, por lo que enfrentarla no será fácil para sus rivales. Esto hará que, según la IA de Google, Gemini, los Leones de la Teranga conseguirán pasar la fase de grupos.

Esta es la fórmula propuesta por la Inteligencia Artificial: derrota ante Francia en un partido áspero (“batalla física brutal”); empate ante Noruega (“choque de estilos”); y una victoria en el último duelo del grupo, ante Irak (“dominio absoluto senegalés y regreso de las matemáticas”).

La última victoria dejará a los senegaleses en la siguiente ronda. ¿El rival más posible? El primer lugar del Grupo D (Estados Unidos, Paraguay, Turquía y Australia). Ante la posibilidad de que el anfitrión sea el oponente de los Leones de la Teranga en dieciseisavos, la IA cree que se despedirán en esa instancia del torneo (“quedará claro que les hace falta un recambio generacional”).

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El plantel de Senegal

Porteros:

– Édouard Mendy (Al-Ahli)

– Mory Diaw (Le Havre)

– Yehvann Diouf (OGC Nice)

Defensores:

– Kalidou Koulibaly (Al-Hilal)

– Moussa Niakhaté (Olympique de Lyon)

– Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa)

– Mamadou Sarr (Chelsea)

– Ismail Jakobs (Galatasaray)

– El Hadji Malick Diouf (West Ham United)

– Antoine Mendy (OGC Nice)

– Nobel Mendy (Rayo Vallecano)

Mediocampistas:

– Idrissa Gueye (Everton)

– Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur)

– Lamine Camara (Mónaco)

– Krépin Diatta (AS Mónaco)

– Pape Gueye (Villarreal)

– Pathé Ciss (Rayo Vallecano)

– Habib Diarra (Sunderland)

Delanteros y Extremos:

– Sadio Mané (Al-Nassr)

– Nicolas Jackson (Bayern Múnich)

– Ismaïla Sarr (Crystal Palace)

– Iliman Ndiaye (Everton)

– Boulaye Dia (Lazio)

– Habib Diallo (Metz)

– Bamba Dieng (Lorient)

– Cherif Ndiaye (Samsunspor)

– Assane Diao (Como 1907)

– Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain)

– Mamadou Diakhon (Club Brugge)

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Jugador estrella: Sadio Mané

Nadie se animó a soñar tan en grande en Dakar como lo hizo Sadio Mané. El atacante nacido en la pobreza extrema de Bambali, de donde tuvo que escapar a escondidas de su familia para perseguir una pelota, se convirtió en el jugador más grande en la historia de Senegal. Mané supera a leyendas como El Hadji Diouf porque su impacto no fue una ráfaga; combinó un desequilibrio físico demoledor con una inteligencia táctica que revolucionó a su país. Su grandeza cruza el deporte: convirtió su éxito en un motor social, financiando hospitales y escuelas para su pueblo. Un ejemplo que escasea en el mundo del balompié.

Jürgen Klopp encontró en él a la pieza perfecta para devolver al Liverpool a la cúspide mundial. Tras brillar en Austria y en el Southampton, Mané se mudó a Anfield para ser el pegamento de una estructura dorada y formó un tridente inolvidable con Salah y Firmino. Vestido de rojo lo conquistó absolutamente todo: levantó la Champions League en 2019 y rompió la maldición de 30 años sin ganar la Premier League en 2020. Esas campañas memorables le valieron ser elegido dos veces el mejor futbolista de África y alcanzar un histórico segundo lugar en el Balón de Oro 2022.

Los Leones de la Teranga le deben a él su época más gloriosa. Mané se transformó en el máximo artillero histórico de Senegal y guio al país a romper su mayor maleficio futbolístico: conquistar la primera Copa Africana de Naciones en 2022. Allí, anotó con una sangre fría admirable el penal decisivo ante Egipto. Además, fue el motor fundamental para clasificar al Mundial de Rusia 2018. Su jerarquía le dio a Senegal un estatus de respeto global inédito, demostrando que se podía competir de igual a igual contra las potencias tradicionales. Este podría ser su último Mundial, por lo que sus compañeros no sólo juegan por toda una nación, sino también por el que le devolvió la ética y el rol social a un deporte manoseado por las necesidades comerciales corporativas.

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El líder absoluto de Senegal | Getty Images

Jugador a seguir: Lamine Camara

Lamine Camara completó su etapa formativa en la academia Génération Foot antes de viajar a Europa para integrarse al Metz. En la Ligue 1 demostró rápidamente que el ritmo del Viejo Continente no le incomodaba. Sus buenas actuaciones empezaron a llamar la atención de otros equipos galos. He ahí su reciente fichaje por el AS Mónaco. Pie puesto en el cuadro monegasco y rápida certificación de su estatus.

Este mediocampista mixto cuenta con una gran intensidad para recuperar el balón y un criterio muy pulcro para organizar el primer pase. Otro ingrediente en su receta: una pegada de media distancia letal. Lo verán iniciar contragolpes o destrabar partidos cerrados con un misilazo.

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Su irrupción en los Leones de Teranga fue arrolladora. Tras coronarse campeón y figura tanto en el Campeonato Africano de Naciones (CAN) como en la Copa Africana Sub-20, el técnico Aliou Cissé fue el primero que en abrirle las puertas de la selección absoluta. En la última cita continental adulta ya demostró su peso anotando un doblete. ¡Y tiene apenas 20 años! Es mucho más que una variante. Es el motor destinado a liderar la zona media de Senegal.

Técnico: Pape Thiaw

Pape Thiaw empezó su carrera como DT en casa. Tras dirigir al Niarry Tally, la federación le entregó el mando del combinado senegalés que conquistó el Campeonato Africano de Naciones en 2023 (selección formada sólo con jugadores de casa). Ese título validó su ascenso inmediato al cuerpo técnico de la selección absoluta, donde ejerció como ayudante del histórico Aliou Cissé antes de asumir la banca como entrenador titular a finales de 2024.

Su propuesta se cimenta en la intensidad física y la adaptabilidad posicional. Thiaw utiliza preferentemente un esquema 4-3-3, el cual retrocede hacia un bloque mucho más compacto cuando toca defender. Su matriz táctica rechaza la posesión inofensiva. Le exige a sus dirigidos máxima solidez en la última línea para recuperar el balón y desplegar transiciones directas. El objetivo es ahogar al rival mediante la presión en el medio y usar la velocidad por las bandas para liquidar a campo abierto.

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El mayor mérito de su gestión fue administrar una transición estructural compleja sin perder peso competitivo. Es que tomar la posta tras el exitoso ciclo de Cissé suponía un riesgo inmenso. Pero, el estratega logró equilibrar el respeto hacia los referentes con la integración progresiva de nuevos talentos. Con Thiaw sentado en la banca, Senegal mantiene su estatus de potencia y exhibe un funcionamiento rocoso. Su gran desafío en el Mundial es demostrar que puede trasladar esa supremacía continental a las rondas decisivas del máximo escenario global.

Posible 11

Mejor participación de Senegal en los Mundiales

Compartiendo grupo con Francia fue que, en 2002, los senegalese consiguieron su mejor participación en un Mundial. En Corea/Japón, los dirigidos por Bruno Metsu sorprendieron de entrada, al derrotar a Francia (campeón defensor) en el debut, gracias a un solitario tanto de Papa Bouba Diop.

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Tras empatar con Dinamarca en el segundo duelo grupal, se llegó al definitivo ante Uruguay. Y, claro, fue un espectáculo, con un 3-3 final. Los charrúas aún se deben acordar del gol que se perdió el Chengue Morales en los minutos finales del encuentro y que pudo cambiar la historia.

En octavos de final, en otro partidazo frente a Suecia, Senegal consiguió meterse en la siguiente fase gracias a un tanto en el tiempo suplementario. El histórico gol de oro de los Leones de la Teranga fue obra de Henri Camara.

Luego, Senegal cayó en cuartos de final ante otra selección sorpresiva en aquella cita mundialista, Turquía (también con gol de oro). Sin embargo, hasta ese momento, fueron el segundo combinado africano en meterse en cuartos, tras el histórico Camerún del 90′. Los herederos y superadores de esta marca serían los marroquís, en 2022.

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Jugador histórico destacado: El Hadji Diouf

Habiendo elegido a Sadio Mané como la estrella de Senegal, no queda más que buscar a otro jugador histórico que poner en su lugar, aunque esto no lo desplace de la cumbre. El elegido nació en Saint-Louis y se paseó por el fútbol europeo con un look extravagante y una personalidad incendiaria, a comienzos de siglo. El Hadji Diouf es un pilar fundamental de la historia de los Leones de la Teranga, porque inyectó una insolencia y un descaro competitivo inéditos en su país.

Su explosión en el Lens de Francia llamó la atención del Viejo Continente tras registrar campañas formidables que rozaron el título de liga. Eso le valió dar el gran salto de su carrera al Liverpool de Inglaterra, donde alzó la Copa de la Liga en 2003. Aunque su fuerte temperamento complicó su estadía en Anfield, su travesía británica continuó con éxito en el Bolton Wanderers, transformándose en un jugador de culto de la Premier League, antes de pasear su jerarquía por el Blackburn Rovers y al Rangers de Escocia, donde también sumó coronas.

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El lienzo donde pintó su inmortalidad fue el inolvidable Mundial de Corea-Japón 2002. Diouf fue la gran figura de esa escuadra debutante que sorprendió al globo llegando a los Cuartos de Final. Su actuación en el partido inaugural fue épico. Volvió loca a la defensa de la campeona Francia y les dio una gran sorpresa en su debut. El liderazgo en ese milagro y el hecho de llevar a su país a la final de la Copa Africana ese mismo año, hicieron que se coronase de forma consecutiva como el Mejor Futbolista de África en 2001 y 2002.

Senegal contó con este gran delantero en 2002 | Getty Images

¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Senegal?

Hay un cambio en el estilo de juego de Sadio Mané que ha empapado a la Selección de Senegal. Es que el crack ya no recorre cuarenta metros con largas zancadas, sino que empieza a centralizarse más, por lo que arrastra marcas desde la izquierda hacia el centro. Esto permite que jugadores como Diouf puedan contar con más espacios por la banda y, por ende, habilitar mejor al goleador por excelencia, Nicolas Jackson.

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A diferencia de equipos subsaharianos anteriores, Senegal cuenta con grandes defensores, con capacidades innatas en el 1vs1. Esto le permite a los Leones de la Teranga tener una línea defensiva que se distancia bastante del portero y que crea aún más presión sobre el rival.

Y si el cambio de forma de juego de Sadio Mané ha abierto posibilidades, también crea un vacío. Es que el crack senegalés ya no hace el ida y vuelta por la banda izquierda, por lo que deja un largo pasillo que pueden recorrer los rivales. En ese sentido, el lateral izquierdo de los Leones de la Teranga tiene que ponerle más oxígeno a sus pulmones y estar capacitado para recorridos largos. No siempre esto se podrá.

Otro de los grandes problemas de Senegal tiene que ver con la falta de concreción de cara al gol. El cuadro africano se genera muchas oportunidades de gol, pero erra demasiadas. Su tasa de conversión, por ende, es baja y disminuye drásticamente ante equipos que se saben cerrar bien atrás. Los perdonazos, en un Mundial, pueden costar caro.

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Datos freak de los Leones de la Teranga

Ningún matemático se esperaba el dolor de cabeza que Senegal le dio a la FIFA en 2018. En la fase de grupos, los africanos terminaron empatados en absolutamente todo con la Selección de Japón. Mismos goles, misma diferencia, empate entre sí y, obviamente, mismos puntos. ¿Qué hizo la organización? Por primera vez en la historia tuvo que aplicar el siguiente criterio de desempate: las tarjetas amarillas. Los Leones de la Teranga tenían seis y los nipones cuatro. Dos faltas que mandaron de vuelta a Dakar a los de la costa atlántica.

Otra gran anécdota que dejó Senegal fue la que ocurrió en Qatar 2022, cuando se lesionó Sadio Mané. La frustración fue nacional y se tomaron medidas desesperadas. Fatma Samoura, diplomática senegalesa que en ese momento era la Secretaria General de la FIFA (segunda persona más importante del fútbol mundial), declaró públicamente en una entrevista que el país iba a contratar a marabús (curanderos locales) para sanar la pierna del delantero. “No sé si son eficaces, pero esta vez vamos a usarlos de todos modos. Esperamos milagros. Tiene que estar ahí”, confesó la directiva. Mané no se recuperó.

¿Qué récords puede romper esta Selección?

Senegal quiere transformar una campaña aislada en un tema más estructural. El cuadro africano es de los pocos en la CAF que ha conseguido escalar hasta los cuartos de final de un Mundial (en 2002), lo que también lograron Camerún (1990), Ghana (2010) y Marruecos (2022, llegando a semis). Ninguno ha repetido. En caso de conseguirlo, el equipo de Mané y compañía pasaría simplemente a la historia, al ser el primer combinado africano en meter los pies en dos ocasiones en esa etapa de la Copa del Mundo.

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Hay otra estadística que puede dejar a Senegal como los mejores, por lejos, de África. Se trata de la efectividad de triunfos. Por el momento, los Leones de la Teranga tienen un 41,6% de efectividad en 12 partidos disputados en Copa del Mundo (cinco victorias). Si salen gloriosos de dos duelos en la fase de grupos, podrían elevar el porcentaje de efectividad a 46,6%, siendo el mejor combinado africano, con más de 15 duelos disputados, en la historia de los mundiales. Al menos, en las métricas del Win-Rate.