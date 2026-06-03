El Indio apareció en el radar de los Xeneizes, pero los cambios internos le han hecho perder terreno. Ruega mostrarse con Chile para sumar bonos.

Brayan Cortés apareció en el radar de Boca Juniors, pero se ha ido quedando en el camino con el paso de los días. El Indio, que aún pertenece a Colo Colo, ha destacado en el primer semestre del 2026 con Argentinos Juniors y los Xeneizes pusieron sus ojos en él como refuerzo para la segunda rueda.

Fue hace algunas semanas que se destapó el interés del gigante trasandino en el chileno y los hinchas se ilusionaban con verlo atajando en La Bombonera. Sin embargo, con el correr del tiempo las cosas se fueron complicando al punto de que ahora son otros dos los que tomaron la delantera: Álvaro Montero y Sergio Rochet.

La situación complica el futuro del guardameta, quien también se había entusiasmado. Eso sí, las cosas podrían dar un giro el fin de semana, cuando se juegue su oportunidad de volver a jugar con la selección chilena nada menos que ante la Portugal de Cristiano Ronaldo y compañía.

Brayan Cortés queda atrás en la carrera por el arco de Boca Juniors

Si bien lo tuvieron en carpeta, Boca Juniors por ahora mira de lejos a Brayan Cortés. El Indio se ha ido quedado atrás en la fila de arqueros que interesan en los Xeneizes, donde hay dos nombres que están por encima del resto, según reveló TyC Sports.

Brayan Cortés en el arco de Argentinos Juniors. Foto: Argentinos Juniors.

El primero es Álvaro Montero (31), quien en lo que va de 2026 ha defendido la camiseta de Vélez Sarsfield. 17 partidos con 7 arcos en cero y 13 goles en 1.530 minutos son el saldo que ha dejado y que encandila a los Azul y Oro.

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El segundo es Sergio Rochet (33), el que quizás llega con peorers números pero jugando en una liga más importante como la brasileña. 17 partidos, 5 arcos en cero y 19 goles en 1.530 minutos con Inter de Porto Alegre han sido sus estadísticas en la presente temporada.

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El colombiano y el uruguayo son quienes han tomado la ventaja, pero Brayan Cortés no se queda de brazos cruzados. Y es que este mismo fin de semana, en el amistoso ante Portugal, podría aparecer como titular y demostrar ante un firme candidato a ganar el Mundial que está capacitado para ir a Boca Juniors.

Habrá que esperar para ver qué decidió toma Nicolás Córdova para el compromiso, pensando en ayudarlo a dar el salto. Eso sí, el estelar en ese puesto con el DT interino de la Roja ha sido Lawrence Vigouroux, por lo que podría hasta quedarse con las ganas de ello.

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Brayan Cortés ruega una chance para no quedar atrás en la carrera por el arco de Boca Juniors. El Indio sigue a préstamo desde Colo Colo y puede estar viviendo semanas claves para definir lo que vendrá en su futuro.

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Los números de Brayan Cortés esta temporada

Tras la primera rueda, Brayan Cortés ha logrado disputar un total de 22 partidos oficiales con Argentinos Juniors. En ellos ha dejado su arco en cero en 11 ocasiones y recibió 16 goles en los 2.040 minutos que estuvo bajo los tres palos.

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En resumen, Cortés y Boca