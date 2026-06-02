El guardameta alzó la voz sobre la exigente competencia en el arco de La Roja. "Cada uno está enfocado en ganarse el puesto", sostiene el ex Catolica.

Con el regreso de Brayan Cortés a la convocatoria de la Selección Chilena, vuelve a encenderse la pelea por ser el arquero titular, pensando en el duelo con Portugal, donde enfrentará a nombres como Lawrence Vigouroux y Thomas Gillier.

Durante la ausencia del iquiqueño en La Roja, quien tomó el puesto fue el meta nacido en Londres por sobre el surgido en Universidad Católica, aunque el hoy jugador del CF Montréal no se amilana y adelanta que hay una guerra por ser el ‘1’.

ver también Bravo es muy grande: después de atajarle tres penales, Portugal lo invita al amistoso contra Chile

Gillier y la guerra por ser el arquero de Chile

“Actualmente hay tres arqueros de alto nivel en la selección. Los tres estamos jugando en el extranjero. Eso es muy positivo”, es lo primero que menciona el nacido en Las Condes, para luego destacar las características de su competencia.

“Brayan lo está haciendo muy bien en su club. Lawrence también. Y yo he ido evolucionando de muy buena manera en mi equipo“, sostiene Gillier en declaraciones al enviado especial de RedGol en Europa, Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

Por último, sobre cómo siente la pelea por ser el arquero titular de Chile, el ex cruzado afirmó sentirse “contento porque hay un muy buen grupo, una buena competencia. Cada uno está enfocado en ganarse el puesto y tener la posibilidad de poder jugar“.

En síntesis

El regreso de Brayan Cortés reaviva la lucha por ser el arquero titular de la Roja.

reaviva la lucha por ser el arquero titular de la Roja. Thomas Gillier destacó el gran nivel de sus competidores, Cortés y Lawrence Vigouroux.

el gran nivel de sus competidores, Cortés y Lawrence Vigouroux. El meta del Montréal se mostró feliz por la competencia sana para ganarse el puesto.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo es el partido?

El encuentro amistoso entre Chile y Portugal, con la presencia en cancha de Cristiano Ronaldo se disputará este sábado 6 de junio desde las 13:45 horas (de nuestro país), en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras.