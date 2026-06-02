El portero de Montreal tuvo palabras de elogio para Claudio Bravo por haber mostrado un camino de superación en el fútbol chileno.

La era que marcó la Generación Dorada en el fútbol chileno fue potente y eso se refleja en las declaraciones de los futbolistas que actualmente están en la selección, como es el caso del meta Thomas Gillier.

Actualmente en el Montreal de la MLS, Gillier manifiesta que lo realizado por Claudio Bravo en su carrera es algo que debe ser ejemplificador para la nueva camada de arqueros.

“Todos sabemos lo que Claudio fue como arquero, obviamente que es un referente a nivel nacional y creo que también a nivel mundial“, comenzó señalando en conversación con el enviado de Redgol en Europa, Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

Bravo recibió muchos elogios por parte de Thomas Gillier

El ejemplo de Claudio Bravo para los jóvenes arqueros.

Señala además que “obviamente que creo que los arqueros más jóvenes y los arqueros que están lo ven a él como una figura de admiración y una figura a seguir en todo aspecto”.

Es más, salió de lo que es el terreno de juego, pues Bravo fue por más de 15 años un gran líder en la Roja y el formado en Universidad Católica siente que eso también es muy relevante.

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Gillier entrena en la Roja y habla maravillas de Bravo

“No solamente en la cancha, creo que también al exterior. Una persona intachable que adentro de la cancha y fuera de la cancha se portó como un profesional y es un ejemplo a seguir”, indicó Gillier.

“Creo que qué mejor ejemplo tenemos en la selección, un arquero que logró muchísimas cosas a nivel nacional y a nivel internacional”, agregó.

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Por eso quiere replicar su mentalidad. “Cuando muchas veces te ponen límites, te pones límites tú mismo o el medio te pone límites. Creo que Claudio nos muestra a todos que está la posibilidad de crecer y de evolucionar al más alto nivel, sacando todas las excusas posibles”, cerró sobre el Capitán América.