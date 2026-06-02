El rapidísimo atacante de 25 años mostró que rebosa confianza por su gran momento personal y dejó un ambicioso objetivo para la nueva camada de la Roja. "Les daremos alegrías como la Generación Dorada", anticipó. ¿Será así?

Clemente Montes fue convocado nuevamente a la selección chilena gracias al nivel brillante que trae desde Universidad Católica y tiene como espejo a la Generación Dorada. De hecho, la confianza del velocísimo atacante es tal que no sólo quiere emular a esa camada de exitosos futbolistas.

Sabido es que el Equipo de Todos se consagró bicampeón de América con un cúmulo de talentos difícil de repetir: Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Mauricio Isla, entre varios otros. “La Generación Dorada fue marcada para todos nosotros”, reconoció el ariete de la UC.

“Queremos replicarlo, incluso superarlos. Ellos jugaban afuera en los clubes más grandes, acá ya hay varios en el exterior. Hay que trabajar para llegar a eso”, agregó Montes al enviado de Redgol, Kenotrotamundos Skechers Fútbol. Aunque sabe que la meta no es para nada fácil.

Clemente Montes suma cuatro partidos Clase A con la selección chilena. (Pepe Alvujar/Photosport).

Aquel equipo también alcanzó la final de la Copa Confederaciones en 2017. Y también sufrió la gran decepción de quedar fuera del Mundial de Rusia 2018. “La selección es una oportunidad de mostrarse, de afianzarla a nivel internacional. Estamos un poco al debe”, reveló el exjugador del Celta de Vigo B de España.

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Clemente Montes: “Queremos darles alegrías tal como hizo la Generación Dorada”

Clemente Montes piensa que la Generación Dorada dejó una huella imborrable y su motivación está en ellos para fijarse metas ambiciosas. También aprovechó de dejarle un mensaje a los más fanáticos seguidores que tiene la selección chilena, que el 6 y el 9 de junio saldrá a la cancha nuevamente.

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Primero ante Portugal. Luego, ante la República Democrática del Congo. Dos equipos que serán mundialistas en 2026. “Que confíen en nosotros. Estamos agarrándole más el ritmo a la idea del profe”, reconoció Montes sobre el progreso de la mano de Nicolás Córdova.

Nicolás Córdova y el staff de la Roja para estos amistosos. (Fotos: Selección chilena).

“Que se ilusionen con nosotros. Queremos darles alegrías, tal como lo hizo la Generación Dorada”, sentenció el Clemo, quien rebosa confianza por la contundente mejoría que ha tenido en la Universidad Católica, al punto que hoy es un inamovible para Daniel Garnero.

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