El volante Pablo Ferreira de 21 años tiene plena confianza en que el Calamar se deshará del actual campeón del fútbol chileno en la ronda de 16 mejores de la Libertadores. ¡Hasta un rival brasileño para los cuartos de final escogió!

A pesar de los posibles rivales temibles que tenía Coquimbo Unido para los octavos de final de la Copa Libertadortes, finalmente el cuadro los emparejó contra Platense al cabo del sorteo para la ronda de 16 mejores clubes en el continente. En ese contexto, en el cuadro argentino existe mucha confianza.

De hecho, así lo dejó saber el jugador Pablo Ferreira en un diálogo con el diario Olé. Tiene 21 años y juega de mediocampista. Ah, también aprovechó de aclarar que no tiene idea de los Piratas. “No conozco a Coquimbo, directamente no miro fútbol. Tampoco en la Copa”, reconoció.

Agregó que “un día antes presto atención, miro jugadores y referencias del equipo contrario. Juego al fútbol y me encanta, pero siento que todos los días entrenar y estar con la pelota, llega un momento en que prefiero estar con mi vieja, con mis amigos y mi novia“.

Pablo Ferreira ha sido de las buenas figuras del Calamar esta temporada. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Más allá de eso, Ferreira les dejó un mensaje a los fanáticos del Calamar. “Que nos sigan. Van a tener tiempo para ver los octavos de final. Vamos a trabajar muy fuerte para lo que viene y con esa humildad que tenemos”, aseguró el exfutbolista de Deportivo Morón.

Desde ahí llegó al Calamar. “Creo que vamos a dar el batacazo para que la gente siga hablando de Platense”, sentenció Ferreira. Vale decir, piensa que el equipo del barrio Vicente López se deshará del actual campeón del fútbol chileno en la ronda de 16 mejores clubes de América. Hasta el rival posterior tiene en la cabeza.

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Volante de Platense da por hecho que pasarán a Coquimbo y quiere de rival a Palmeiras en la Libertadores

Para Pablo Ferreira, la convicción de que Platense dejará en el camino a Coquimbo Unido para meterse entre los ocho mejores clubes de la Copa Libertadores es total. “Sería muy copado jugar contra Palmeiras, cruzarme con el Flaco López”, expuso el mediocampista.

José López, el atacante argentino de Palmeiras, rival que quiere Ferreira en la Libertadores. (Alexandre Schneider/Getty Images),

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“Meterles una patadita a esos jugadores de tanta jerarquía. Sería una bendición muy grande. Tengo mucha fe de que vamos a pasar de ronda. Nos vamos a esforzar para eso”, aseguró Ferreira, quien manifestó que la fase de grupos les disparó la confianza.

Al punto que ni siquiera se preocuparon de los posibles escollos. “No se hablaba de los equipos que nos podría tocar. Corinthians, Peñarol, Santa Fe allá jugamos. No teníamos problemas con eso”, sentenció el futbolista oriundo de Moreno que también jugó en el Jedinstvo de Serbia.

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Revisa cómo les fue a ambos clubes en la fase de grupos de la Libertadores

Coquimbo Unido ganó el Grupo B de la Copa Libertadores de América por delante de Deportes Tolima de Colombia, Nacional de Uruguay y Universitario de Perú.

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Platense fue escolta de Corinthians de Brasil en el Grupo E del certamen. Dejó fuera a Independiente Santa Fe de Colombia y a Peñarol de Uruguay.

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