En diálogo con RedGol, Juan Cornejo se refirió al rival de Coquimbo Unido en octavos de final de la Copa Libertadores y el tema de localía.

Coquimbo Unido ya tiene rival en los octavos de final de la Copa Libertadores. Tras avanzar como puntero de su grupo, los piratas ahora comienzan una nueva e inédita aventura, donde enfrentarán a Platense.

El elenco argentino terminó segundo del Grupo E con 10 puntos, solo una unidad detrás de Corinthians. Al igual que el Barbón, obtuvo tres victorias, un empate y dos derrotas en la fase anterior.

En el puerto miraron con mucha atención el sorteo realizado este viernes en Asunción. “Lo vimos recién. Ahora terminamos de entrenar y lo vimos“, confirmó Juan Cornejo al atender el llamado de RedGol.

Sobre el rival, comentó que “obviamente son todos difíciles. Siempre son complicados los argentinos. Se puede, pero va a ser dificilísimo“.

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Además, Juan Cornejo se refirió al tema del estadio. Para la siguiente fase, la Conmebol exige que los estadios sede tengan una capacidad mínima de 20 mil espectadores, pero el Francisco Sánchez Rumoroso tiene para 18 mil.

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“A nosotros al menos nos dijeron la idea de ellos es tratar de jugar acá, de local, y ver cómo funciona. Pero yo creo que sí se va a poder, esperemos que sí. Porque nosotros nos hacemos muy fuertes de local”, señaló.

En todo caso, en el puerto están seguros de que, incluso si tienen que cambiar de escenario, contarán con el apoyo clave de su hinchada. “Sabemos que si jugamos en otro estadio igual van a ir“, valoró.