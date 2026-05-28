Las restricciones de Conmebol para jugar los octavos de final activó una rápida acción, de manera de no salir del Francisco Sánchez Rumoroso.

Coquimbo Unido se comienza a preparar para los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, donde el viernes conocerá su rival tras ganar de manera impresionante su grupo.

El gran problema que miran los piratas y que pueden tener algún choque con la Conmebol, es que para la siguiente fase se exige un estadio con aforo de 20 mil espectadores y el Francisco Sánchez Rumoroso hace para 18.500 personas.

Por lo mismo, se activó rápidamente un plan de acción para lograr aumentar la capacidad, aunque no descartan una conversación con los directivos teniendo en cuenta el margen que es muy poco.

El Francisco Sánchez Rumoroso tiene para 18.500 personas. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

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Coquimbo no quiere salir del Francisco Sánchez Rumoroso

Así lo detalló el diario El Día de Coquimbo, quienes confirman que ya se activó una hoja de ruta en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso para hacer crecer el aforo de manera milagrosa.

“La exigencia reglamentaria de Conmebol establece que, para los compromisos de playoffs, octavos y cuartos de final, los recintos deportivos deben contar con una capacidad mínima de 20 mil espectadores. Actualmente, el coliseo coquimbano posee un aforo cercano a las 18.500 personas, quedando por debajo del requisito solicitado por el organismo sudamericano“, explican.

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“Sin embargo, tanto la administración del club como el municipio ya comenzaron a trabajar en fórmulas que permitan mantener la localía del elenco aurinegro en el Fortín del Llano. Entre las alternativas que se analizan aparece la posibilidad de intervenir determinados sectores del estadio, retirando butacas para habilitar espacios de galerías de pie, lo que permitiría incrementar la capacidad en cerca de 1.500 espectadores y así ajustarse a la normativa internacional”, detallan.

Esto se suma a las conversaciones que tendrán directamente con Conmebol para conseguir “una solicitud de excepción de aforo, argumentando las óptimas condiciones estructurales, de seguridad y transmisión televisiva que posee el recinto coquimbano”.