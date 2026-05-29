El cuadro de Hernán Caputto quedó posicionado con Platense y cierra la llave en el Francisco Sánchez Rumoroso

La Copa Libertadores empieza a tomar forma. Ya con la finalización de la fase de grupos, se conocieron los equipos que lograron avanzar a la ronda de octavos de final.

Por lo mismo, este viernes se realizó el sorteo respectivo para conocer los cruces en la fase definitoria. Lo que tiene como protagonista a Coquimbo Unido.

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El cuadro pirata terminó primero en el grupo B con diez unidades. Lo llamativo, es que por las cosas del destino su rival designado fue Platense.

El elenco trasandino realizó una más que respetable fase de grupos, venciendo a Peñarol, Santa Fe, y Corinthians. En total sumó los mismos puntos que los piratas, pero el “Timao” quedó primero de la zona E.

Pero el “Calamar” sigue con una racha más que respetable. En 2025, al igual que los piratas, consiguió su primer titulo. En dicha temporada ganó el Apertura en la final ante Huracán.

Platense será el rival de Coquimbo en octavos de final de Copa Libertadores.

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Los otros títulos que asoman en su vitrina son el campeonato de segunda y tercera división. Pero en los últimos meses se ha transformado en uno de los equipos más complicados de enfrentar.

Ahora solo en Copa Libertadores logró remontar un grupo que también era indicado como el de la muerte. Con Franco Zapiola como gran figura y portador de la “10”, acompañado por Guido Mainero y el delantero centro Tomás Nasif, forman un tridente de ataque de temer.

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Por lo que, mientras para algunos es un rival abordable, para otros Platense de Walter Zunino es uno de los rivales de temer y que será una nueva prueba de fuego para Coquimbo.

¿Cuándo juega Coquimbo Unido por Copa Libertadores?

Ahora el elenco dirigido por Hernán Caputto debe esperar hasta después del Mundial para disputar los octavos de final de Copa Libertadores.

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Según indicó Conmebol, el primer partido será en el Estadio Ciudad de Vicente López en Buenos Aires entre el 11 y 13 de agosto. Tras ello, la revancha será el entre el 18 y 20 del mismo mes en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Aunque esto podría cambiar por el aforo que se exige que debe ser por sobre los 20 mil espectadores.

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En resumen:

El entrenador Hernán Caputto conoció a Platense como el rival designado para Coquimbo Unido.

El sorteo de octavos se realizó este viernes tras culminar la fase de grupos.

Los partidos de la llave internacional se disputarán entre el 11 y 20 de agosto.