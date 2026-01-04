Colo Colo tuvo un duro 2025, donde no logró ninguno de los objetivos y quedó fuera de las competencias internacionales para este 2026. Por lo mismo, los albos buscan cambiar la situación para el 2027 y han puesto sus ojos en una inesperada figura de la liga argentina, quien ya dio indicios de una posible llegada.

A pesar de que su fichaje aún no se oficializa, Cooperativa Deportes reveló hace algunos días que el defensa Óscar Salomón, de 26 años, y quien actualmente se encuentra a préstamo en Platense, es la opción más potente para reemplazar a Alan Saldivia.

El jugador tuvo una gran campaña junto al Calamar, donde jugó 38 partidos en la última campaña de la liga argentina, siendo una de las grandes figuras en la obtención del título de la Apertura.

¿Óscar Salomón se acerca a Chile?

Boca Juniors es el dueño del pase del defensa, pero no ha podido encontrar su lugar en el cuadro xeneize, por lo que ha sumado distintos préstamos, cerrando con Platense una de sus mejores temporadas.

A pesar de esto, el club ya lo despidió en redes sociales al finalizar el campeonato, por lo que podría quedar libre para reforzar a los albos.

“¡Gracias, Salo!. Después de casi dos años en nuestra institución nos toca despedida a Óscar Salomón. Pieza clave en la defensa campeona del Torneo Apertura. Platense es tu casa, Salo”.

Oscar Salomón disputó las últimas dos temporadas con Platense/Getty Images)

La carrera de Oscar Salomón

El defensa de 26 años comenzó su carrera con Boca Juniors II, para luego pasar al elenco principal, donde aún no debuta, pasando a préstamos desde el 2019 en clubes como Central Córdoba y Tigre, ambos de la liga argentina, sumando un paso por el extranjero al llegar a Montevideo City de Uruguay el 2023.

El 2024 regresó a Argentina, donde se sumó a Platense, club con el que obtuvo el título del Torneo Apertura del fútbol argentino este 2025, convirtiéndose en pieza clave de la defensa titular.

