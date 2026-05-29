Pese a los 13 puntos de diferencia, el técnico del Bulla no suelta la opción de dar la vuelta olímpica.

Universidad de Chile no pasa por un buen momento y Fernando Gago no ha obtenido los resultados esperados. A pesar de esto, el DT cree posible una remontada ante Colo Colo.

El Romántico Viajero no ha tenido regularidad en la Liga de Primera y la llegada de Pintita no ha levantando la campaña. Los Albos son el sólido líder y parece difícil que se caigan, pero en el CDA no sueltan la opción de poder ser campeones.

Gago y la remontada azul

Si bien Universidad de Chile tiene un partido menos, son 13 puntos los que los separan de Colo Colo. Además, considerando su poca consistencia, menos posible se ve que los puedan alcanzar, pero Fernando Gago piensa otra cosa.

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“Tenemos todos los argumentos para ser candidato al título. Quedan un montón de partidos, de situaciones, es año largo. Tenemos argumento para buscarlo y estar lo más arriba posible”, aseguró en conferencia de prensa.

“Hay factores de irregularidad, sí en resultados, pero hay factores de crecimiento, de que podemos ganar de acá al final todos los partidos. Esa ilusión nadie nos la va a sacar, vamos a trabajar para eso. Estoy muy convencido. No lo veo de la tabla, sí en el proceso de formación de identidad de juego y lo que vamos a hacer en cada partido que nosotros debemos demostrar lo que queremos ser”, remarcó.

Gago suma 2 victorias, 2 derrotas y 1 empate en la Liga de Primera con la U. Imagen: Photosport

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Universidad de Chile enfrenta este sábado a las 17:30 horas a Universidad de Concepción. Para iniciar la remontada, deben hacerlo ante los penquistas en el Estadio Nacional. Gago es optimista sobre las mejoras futbolísticas que para él, ha demostrado el Bulla.

“Hay algo claro, se trabaja todo, tanto lo defensivo y ofensivo. Buscamos tener situaciones de gol, tuvimos bastante hayamos convertido o no. También se trabaja respecto al rival, si hay situaciones de juego con más o menos espacio“,