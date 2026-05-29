“Es importante”: El jugador de la U que tiene contento a Fernando Gago

El adiestrador del Romántico Viajero recalcó que el momento de Agustín Arce es uno de los mejores y se reflejó en su llamado a la selección

Universidad de Chile quiere volver a los triunfos y este sábado tiene la gran opción en la Liga de Primera. El elenco de Fernando Gago recibe a Deportes Concepción en el Estadio Nacional con el objetivo de sumar una nueva victoria y meterse en la parte alta de la tabla.

“Trabajamos bien estas semanas, se trabajó lo que necesitábamos de la parte física y acomodar valores de entrenamiento que necesitamos para sostener el año”, enfatizó el adiestrador sobre la preparación ante los “Lilas”.

ver también “Quedamos de comer un asado”: la muy cercana relación de Matías Rodríguez y Fernando Gago

Sin embargo, el tono serio del adiestrador cambió al ser consultado por el momento de Agustín Arce. El futbolista es el único representante de Universidad de Chile en la fecha FIFA de junio ante Portugal y Congo.

El volante llegó a la U en 2013. En 2022 llegó su debut, pero tuvo que salir a préstamo para foguearse: San Luis y Deportes Limache fueron los clubes que lo acogieron.

Agustín Arce, el único jugador de la U en la selección chilena

Pero en 2025 se afianzó en la selección chilena sub 20 que disputó el Mundial en el país. Lo que finalmente le permitió quedarse en el Romántico Viajero y en este 2026 es pieza fundamental en el engranaje del equipo de Fernando Gago.

En esta campaña ya suma 12 partidos oficiales, tres goles y una asistencia. Por lo mismo, el llamado de la selección fue celebrado el doble por el adiestrador trasandino.

Publicidad

Publicidad

ver también La comuna donde U de Chile quiere construir su anhelado estadio: “Corre con ventaja”

“Me pone contento, estar en nómina es importante para el futbolista. Trabajamos para que sea su máximo rendimiento”, destacó Gago este viernes.

Sin embargo, para el argentino esto no es suficiente y Arce no se debe dormir en los laureles en medio de este gran momento personal.

“Después depende del entrenador lo que busca, lo que decide, lo que prueba, ahí él ve su lista. Trabajamos para que el futbolista tenga buen rendimiento en su club y vaya a selección”, recalcó.

Publicidad

Publicidad

En resumen:

Fernando Gago prepara a Universidad de Chile para enfrentar este sábado a Deportes Concepción.

El volante Agustín Arce es el único convocado del club para la fecha FIFA.

El entrenador trasandino destacó este viernes la importancia de estar en la nómina.