Los Cruzados y los Piratas han dejado en alto el nombre del fútbol chileno a nivel continental.

La Copa Libertadores 2026 ha sido muy positiva para el fútbol chileno gracias a Universidad Católica y Coquimbo Unido, quienes han tenido una gran actuación a nivel continental.

Si bien los últimos años no han sido positivos para los clubes nacionales en el plano internacional, los Cruzados y los Piratas están limpiando esa imagen. En la presente edición del torneo más importante de América, ambos finalizaron en el primer lugar de sus respectivos grupos.

UC y Coquimbo hacen historia

Universidad Católica se quedó con el denominado grupo de la muerte, superando a clubes de la envergadura de Cruzeiro, Boca Juniors y Barcelona de Ecuador. Además, ganaron sus tres partidos como visitante. Impecable campaña.

Coquimbo Unido tampoco se queda atrás y lideró la zona que compartió con Tolima, Nacional y Universitario. Por primera vez en su historia, los Piratas se metieron en octavos de final de la Copa Libertadores. Toda una región está ilusionada.

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La actuación de los dos clubes marca un verdadero hito para el fútbol chileno. Es que con el actual formato es segunda vez que dos equipos nacionales terminan como líderes de sus respectivos grupos. La única vez que había sucedido fue en 2012.

En el año anteriormente mencionado, Universidad de Chile lideró la zona que compartió contra Atlético Nacional, Peñarol y Godoy Cruz, mientras Unión Española hizo lo propio ante Bolívar, Junior de Barranquilla y Universidad Católica.

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Católica eliminó a Boca en La Bombonera. Imagen: Photosport

Vale recordar que en el siglo pasado, cuando se instauró el formato actual, los dos equipos chilenos iban al mismo grupo, por lo que era imposible que ambos terminaran como líderes. Desde este sistema, solo dos veces se logró este hito. La UC y Coquimbo lo hicieron posible nuevamente.