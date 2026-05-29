El Cacique está dentro del ranking elaborado por el Observatorio de Fútbol CIES, donde se suman los seguidores en la principales plataformas.

Las redes sociales con el correr de los años se han transformado en el canal de información más importante de los clubes de fútbol y hasta de los mismos jugadores. Son además el puente inmediato que tienen con sus hinchas, por lo que es clave tener una presencia importante en las diferentes plataformas.

Acá en Chile el club que mejor ha entendido eso es Colo Colo, algo que quedó demostrado en el más reciente ranking elaborado por el Observatorio de Fútbol CIES. Ahí, el Cacique logró destacar como el único elenco chileno presente.

Los albos, sumando todos sus perfiles, alcanza 7,1 millón de seguidores en redes sociales. Con esa cifra supera a clubes como Alianza Lima o Leeds United en Inglaterra, además de codearse con el Sunderland, Mamelodi Sundowns de Sudáfrica o el Pumas UNAM de México.

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Colo Colo entre los equipos con más seguidores en redes sociales

El Cacique destaca por su presencia en Facebook e Instagram, donde tiene 2,5 y 2,6 millones de seguidores respectivamente. Sin embargo, es en Twitter, Tik Tok y YouTube donde puede crecer mucho más, ya mientras en la primera apenas supera el millón de followers, en los restantes dos anda por la mitad de esa cifra.

Los líderes en esta listado son Real Madrid y Barcelona, elencos que además de su impacto en España destacan por su alcance a nivel global con números notables en todas sus redes. Por ejemplo, los merengues suman en todos sus perfiles 487,6 millones de seguidores, mientras que los blaugranas alcanza 441,8 millones.

Colo Colo destaca en Chile, pero todavía mira de lejísimos a los clubes con más impacto a nivel mundial en redes sociales. | Foto: Captura Observatorio de Fútbol CIES.

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Hay que destacar también que los clubes del top 10 suman un total combinado de 2.360 millones de seguidores, los que se distribuyen de la siguiente forma: Instagram (31%), Facebook (31%), TikTok (17%), X (16%) y YouTube (5%).

El próximo partido de Colo Colo

Los albos jugarán ante Deportes La Serena este sábado 30 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada. Este compromiso será válido por la fecha 14 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis

Colo Colo es el único club chileno presente en el ranking del CIES .

es el único club chileno presente en el ranking del . 7,1 millones de seguidores alcanza el club chileno en todas sus redes sociales.

de seguidores alcanza el club chileno en todas sus redes sociales. Real Madrid y Barcelona lideran el listado global de clubes con más seguidores.

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