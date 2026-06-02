El jugador de la UC despertó el interés de un club argentino para reemplazar a una exfigura de Universidad de Chile.

Universidad Católica atraviesa un buen momento tanto en el ámbito local como internacional, donde Justo Giani se ha consolidado como una de las principales figuras del equipo. Su destacado rendimiento no ha pasado desapercibido y, a pocos meses de que finalice su contrato, ya surgieron dos clubes interesados en quedarse con sus servicios de cara a la próxima temporada.

El periodista Germán García Grova señaló en sus redes: “Justo Giani en la mira de dos grandes de Argentina. El extremo de 27 años ingresa en sus últimos seis meses de contrato con UC”.

El club que está interesado en Giani

Según revela Punto Cruzado, el club que puso los ojos en el jugador de los Cruzados es Argentinos Juniors, quien iría en reemplazo de un ex jugador de Universidad de Chile.

“Argentinos Juniors busca un delantero de dichas condiciones ante la inminente salida de Leandro Fernández, delantero que llegó este año desde la U. de Chile, paso que lamentablemente no fue lo esperado. La salida del ex U es inminente y por eso Giani es uno de los nombres que está en carpeta”, señala el medio.

En 14 partidos que ha jugado desde su llegada en Liga de Primera, el jugador argentino suma 7 goles y 2 asistencias.

El gran presente de Universidad Católica

Actualmente, la UC se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Primera, aunque mantiene una distancia de 10 puntos respecto del líder, Colo Colo.

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En el plano internacional, el equipo dirigido por Daniel Garnero protagonizó una de las grandes sorpresas de la temporada al eliminar a Boca Juniors en La Bombonera, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

En síntesis: