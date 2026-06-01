Nahuel Donadell está convencido de que los Bravos del Morro tienen varias cosas en común con el Pirata que fue histórico monarca el año pasado. Y ni siquiera la caída ante Temuco merma su confianza.

Si hay alguien que puede encontrar similitudes y diferencias entre San Marcos de Arica y el Coquimbo Unido de Esteban González que se coronó como histórico campeón en la máxima categoría del fútbol chileno en 2025 es Nahuel Donadell. Estuvo a las órdenes del Chino en 2025.

Donadell entregó una de las imágenes más emotivas del fin de semana: le regaló su camiseta a una fanática hincha que cumplió 100 años. “No puedo regalar esta camiseta. Pero haré una excepción por la abuelita”, le contó el hábil jugador de 35 años a TNT Sports después de que su equipo perdió el invicto frente a Deportes Temuco.

A pesar de eso, el atacante no deja ir todos los méritos que tienen para pelear en la parte alta. “Muy contento por la campaña. El grupo está fuerte y trabaja bien en todo sentido. Eso se valida con los resultados. No es casualidad. Estamos ahí porque se hacen las cosas bien”, manifestó el argentino, nacionalizado chileno desde 2021.

Nahuel Donadell le regaló su camiseta de cumpleaños a una hincha centenaria. (Captura TNT Sports).

“Sin volvernos locos y con esa humildad que tiene el equipo. No hay ningún jugador de nombre, tenemos mucho sacrificio. Estoy muy contento de haber tomado la decisión de volver. Se están haciendo muy bien las cosas”, aseguró Donadell, quien tiene una vasta experiencia en el fútbol nacional.

Nahuel Donadell durante su primer ciclo en los Bravos del Morro: Patricio Banda/Photosport

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En el equipo del Chino González fue más bien un revulsivo: totalizó 370 minutos, anotó dos goles y regaló dos asistencias en 13 partidos. “Todo el tiempo me acuerdo del año pasado con Coquimbo. Siento parecido en muchos aspectos. Obviamente guardando las distancias de presupuesto y categoría”, dijo convencido Donadell.

Nahuel Donadell en acción por Coquimbo Unido en 2025. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

¿Cómo así?

Hay algo parecido: los que jugamos, sentimos que no podemos aflojar ni un poquito. Todos lo podemos hacer bien, el equipo responde a los cambios y decisiones técnicas. Estamos todos en nuestro mejor rendimiento. No queremos aflojar. Está la sensación de que todos pueden perder el puesto. Era la misma el año pasado. El que pestañea, pierde.

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La Liga de Ascenso 2026 está particularmente competitiva…

Eso también hace muy especial la Primera B. Sobre todo este año, los planteles están muy competitivos. Todos se armaron muy bien, hay buenos jugadores en todos los equipos. Se dan muchos partidos atractivos. La gente sigue mucho la categoría por eso. Y jugar con los estadios como están es hermoso, en Puerto Montt había 7 mil personas. En Arica siempre van 6 mil o 7 mil personas. Cobreloa, Iquique, Playa Ancha, Temuco. Siempre mucha gente. Eso hace que sea una mejor vitrina para nosotros. Un campeonato tan parejo es súper positivo para el espectáculo.

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Primera B: Donadell compara a San Marcos con Coquimbo Unido y pide un ascenso

Nahuel Donadell está 100 por ciento convencido de que San Marcos de Arica tiene puntos parecidos al Coquimbo Unido que hizo un registro inédito en la Liga de Primera 2025. Y también cree que el premio que ofrece la Primera B es muy poco. Al menos en cuanto a los boletos rumbo a la élite.

“Conversaba con la gente en Puerto Montt. Somos los equipos más lejanos. Hay un sacrificio importante de las instituciones. Tenemos dos viajes de avión al mes. Es un presupuesto importante al año y que eso no tenga rédito económico en la liga o la liguilla. El premio es poco para el sacrificio”, repasó Donadell.

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Agregó que “es la sensación general. Si se pudiera agregar otro ascenso sería importante. Le daría un respaldo presupuestario. A nosotros nos cuesta mucho, tener los viajes largos con esos gastos hace que se pueda trabajar menos en cadetes, que ese dinero no se pueda destinar a otra cosa.

“Se empieza a jugar con eso y para las dirigencias de los equipos de regiones es tema que haya poco premio”, sentenció el experimentado futbolista de 35 años en esta entrevista que le concedió a Paulo Flores.

Ya eres un chileno más hace rato…

Sí, soy chileno. Mi señora está en Santiago, en Arica tengo todas mis cosas. Soy un ariqueño, jajaja. Y es verdad, con los que estoy siempre son los ariqueños. Me llevo muy bien, los conozco de chicos.

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¿Qué vislumbras en tu futuro? ¿Te gustaría ser DT?

Hice el curso de gerencia deportiva. No descarto ser entrenador, pero no sé si tengo esa formación. Sí me gusta el tema de formación, lo social. Varias aristas del fútbol. Me gustaría seguir ligado a la actividad, pero todavía no tengo claro dónde apuntar.

Revive el compacto del triunfo de Temuco en el Carlos Dittborn

Así va la tabla de posiciones de la Primera B 2026

San Marcos de Arica suma 25 puntos mientras que Deportes Temuco acumula 23 unidades en la tabla de posiciones de la Primera B al cabo de 14 fechas.

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