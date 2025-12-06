El ciclo de Esteban González en Coquimbo Unido finaliza este sábado 5 de diciembre. El entrenador nacional de 41 años realizó una campaña histórica con el aurinegro y cierra ante el descendido Unión Española.

El adiestrador logró el primer título de la Liga de Primera para “El Barbón” en 67 años de historia. Por lo que ahora disputará la Copa Libertadores 2026 desde la fase de grupos. Además logró una seguidilla de triunfos que igualó al Ballet Azul y puede cerrarlo a lo grande si vence a los hispanos en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Sin embargo, la celebración será a su vez el último adiós del “Chino”. Es que pese a los intentos por mantenerse en el puerto, que comenzaron desde mitad de año, llegó una oferta más que importante desde México y en las próximas horas armará las maletas para emigrar al Querétaro.

Así lo informaron medios aztecas que este viernes ya dieron por firmado el trato. Incluso hicieron una pausa al sorteo del Mundial 2026 para dar por cerrada la llegada del entrenador sensación del fútbol chileno.

¿Cuánto pagaron por Esteban González?

Según detalló La Tercera, los gallos blancos rompieron el chanchito y pagaron 200 mil dólares para confirmar la salida de Esteban González de Coquimbo Unido. Dicho monto de cláusula de salida no fue impedimento para que el Querétaro se quede con el entrenador chileno.

El medio citado recalcó que fue una “propuesta irrechazable” para el DT nacional y que además contempla un vínculo por dos años. Lo que será el primer desafío en el extranjero para el “Chino” tras su paso por Coquimbo y Concepción. Lo que incluso hará oficial tras el pitazo final ante los hispanos.

Esteban González se va a México y no se descarta que pueda llevarse a varias figuras de Coquimbo

Lo llamativo es que dicho monto es mucho menor a la cláusula de otros entrenadores que han dirigido en Chile. En el caso de Gustavo Álvarez el monto se eleva a 1,2 millones de dólares. Cifra que ahora está en negociación para confirmar su salida de Universidad de Chile.

Mientras que otro caso que marcó el 2025 fue Jorge Almirón. El también entrenador trasandino terminó dejando su cargo en Colo Colo por unos 900 mil dólares.

