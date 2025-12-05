Se mueve el mercado de fichajes y Coquimbo Unido sufre una de las bajas más importantes. El actual campeón de la Liga de Primera se queda sin su cerebro y pierde una pieza clave en la conquista del título del 2025.

Esto tiene relación con Esteban González que este sábado será su último partido en la banca aurinegra. El estratega nacional frente a Unión Española tendrá su despedida a lo grande.

ver también “Sangría” de campeón: La extensa lista de jugadores que dejarán Coquimbo Unido

Así al menos lo indican desde México ya que aseguraron que el “Chino” tiene todo listo para dirigir en el Querétaro. “Se llegó a un acuerdo para que el chileno Esteban González sea su técnico y tendrá contrato por dos años”, indicó el medio Superdeportivo.

Incluso se detalla que González tras el partido del sábado, tendrá unos días de descanso y viajará a México para cerrar su nuevo contrato. Tras la salida de Benjamín Mora, los “gallos blancos” se quedaron sin DT y el entrenador nacional fue el que cumplió todos los requisitos para guiar este nuevo proceso a largo plazo.

Tweet placeholder

La despedida de Esteban González

Pese a que en las últimas horas se indicaba que Esteban González iba a continuar en Coquimbo Unido, la oferta desde México fue superior y finalmente convenció al adiestrador nacional.

Publicidad

Publicidad

“Siempre lo dije: cuando uno es futbolista y hace una buena campaña, consigue un título, que es el primero en la institución, obviamente van a llegar ofertas“, reconoció el adiestrador tras el penúltimo partido de la temporada ante la U. Si hasta llegó a estar en la lista de posibles candidatos a reemplazar a Gustavo Álvarez.

Ahora su último adiós será en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso que tendrá un lleno total para despedir este 2025 a lo grande. Con González en la banca, en este año el aurinegro sumó 22 victorias, seis empates y solo una derrota ante Colo Colo en la primera rueda.