El gran temor que existe entre aquellos equipos no considerados “grandes” es que cuando consiguen un logro histórico, como ser campeones en Liga de Primera, los planteles se desarman. Eso es lo que comenzará a experimentar Coquimbo Unido.

Como era esperable, dada la enorme campaña que realizó en esta temporada, tanto los futbolistas como el técnico Esteban González están en la mira de otros equipos, tanto en el ámbito local como internacional, por más de que tengan en el horizonte la Copa Libertadores.

De hecho, si revisamos la actual nómina de jugadores que tiene Coquimbo, con miras a la temporada 2026 pueden dejar el club hasta 15 figuras, incluso el propio entrenador tiene ofertas para partir. Se avecina una “sangría” en el campeón del fútbol chileno.

¿Quiénes dejarán Coquimbo al término de esta campaña?

Dividamos la lista entre los que terminan contrato, los que acaban sus préstamos y los que tienen ofertas. En el primer grupo, la nómina está compuesta nada menos que por 13 jugadores, entre los que destacan su arquero Diego Sánchez y el capitán Sebastián Galani.

Entre los que concluyen sus préstamos aparecen el lateral Francisco Salinas, que pertenece a Unión San Felipe pese a que interesa a Colo Colo, donde debe volver Cristián Zavala. Mientras que en el último, el nombre que más destaca para salir de Coquimbo es el de Matías Palavecino.

De hecho, para el comienzo de la temporada 2026, los “piratas” apenas tendrán a 12 futbolistas a disposición, a los que se sumarían quienes vuelven al equipo de sus respectivos préstamos, como Dylan Escobar, Dylan Glaby o Diego Plaza.

Terminan su contrato con los “piratas”

Diego Sánchez

Lukas Soza

Elvis Hernández

Manuel Fernández

Axel Cortés

Juan Cornejo

Sebastián Galani

Alejandro Camargo

Nahuel Donadell

Enzo Riquelme (con opción del club)

Nicolás Johansen

Cecilio Waterman

Acaban su préstamo en los aurinegros

Francisco Salinas (a Unión San Felipe)

Cristián Zavala (a Colo Colo)

Con ofertas para salir del club

Bruno Cabrera

Matías Palavecino

Esteban González (DT)

Seguirán en 2026