Cristián Zavala parece tener sus días contados en Coquimbo Unido. El delantero de 26 años termina su préstamo en el Pirata y por contrato deberá volver a Colo Colo de cara a la temporada 2026.

“Estas semana hay una reunión y ahí se vera lo mejor para todas las partes. (¿Coquimbo Unido la prioridad?) No sé, la prioridad la ve mi representante, me preocupo sólo de estar acá y él ve esas cosas”, declaró el propio jugador hace unos días tras el 1-1 ante la U en el Santa Laura.

Sin embargo, el futuro de Zavala parece que está bien lejos del puerto pirata. Así lo dejó en claro con una publicación en sus redes sociales usando una popular canción de la cantante y compositora Gilda.

¿Zavala de vuelta a Colo Colo?

Fue en una historia de Instagram donde el atacante subió una imagen junto a todo el platel del Coquimbo Unido campeón. Esta fue acompaña por la canción “No es mi despedida”, curiosamente la misma que utilizó Jorge Almirón para despedirse de Colo Colo.

Es la letra de esta la que casi acusa el adiós de Zavala del cuadro pirata. “Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme. No llores, por favor porque vas a matarme. No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida. Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo. Recuérdame en cada momento porque estaré contigo. No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo”, dice esta.

La historia con que Zavala comenzó a despedirse de Coquimbo Unido. ¿Marcará esto su regreso a Colo Colo? | Foto: Captura.

Cabe recordar que Zavala llegó a Coquimbo Unido luego de extender su vínculo con el Cacique hasta diciembre del 2026. Por lo mismo, si los Piratas no lo compran deberá volver al Monumental para iniciar la pretemporada el próximo 3 de enero.

Los números de Cristián Zavala con Coquimbo Unido en este 2025

El atacante de 26 años en este segundo semestre con los Piratas ha disputado un total de doce compromisos, siendo todo ellos por la Liga de Primera. Registra cuatro asistencias en 988 minutos de acción.