Las celebraciones del primer histórico título en Coquimbo Unido siguen y seguirán por bastante tiempo. El cuadro Pirata lideró a su antojo la Liga de Primera 2025, con varias figuras que aportaron en el equipo de Esteban González.
Uno de ellos llegó hace apenas unos meses. Hablamos de Cristián Zavala, quien arribó al equipo a en el mercado de fichajes de mitad de año a préstamo desde Colo Colo, donde estaba jugando poco y nada en delantera.
Su cesión tuvo el efecto esperado, ya que le dio al Pirata una valiosa variante en delantera, aportando con varias asistencias y pases claves que se transformaron en goles importantes para el equipo.
Pese a que su préstamo termina en diciembre y que después de eso debe volver al Cacique, en Coquimbo Unido ya avisaron que buscarán los caminos para extender su estadía en el club.
¿Zavala se queda en Coquimbo?
Así lo dejó en claro Pablo Ramírez, gerente deportivo del cuadro de la cuarta región, quien declaró en charla con ADN Radio que “Cristián Zavala está en Coquimbo porque Zavala quiso. Obviamente, nosotros algo tuvimos que hacer, pero la verdad que él hizo lo que yo creo que nadie hubiera hecho por quedarse en Coquimbo”.
Cristián Zavala fue un aporte importante en el segundo semestre para el histórico título de Coquimbo Unido. | Foto: Photosport.
“Una cuestión realmente notable, porque se nota que es coquimbano, que nació y es criado aquí. Acá hizo las divisiones menores y tiene un corazón gigante. Tampoco es fácil, pero vamos a ver si podemos hacer algo para quedarse con nosotros”, concluyó.
Los números de Cristián Zavala con Coquimbo Unido en este 2025
El atacante de 26 años en este segundo semestre con los Piratas ha disputado un total de nueve compromisos, siendo todo ellos por la Liga de Primera. Suma cuatro asistencias en 720 minutos de acción.
El próximo partido de Coquimbo Unido
El Pirata jugará su próximo compromiso como campeón ante Palestino este sábado 8 de noviembre a partir de las 17:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna. Este partido será válido por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025.