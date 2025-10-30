Como no tenía mucho espacio en el plantel de Colo Colo que entonces dirigía Jorge Almirón, la directiva del Cacique puso en el mercado a Cristián Zavala. El rápido extremo pasó a préstamo a Coquimbo Unido, donde ha tenido un aporte positivo para el inminente campeón del fútbol chileno.

Zavala suma cuatro asistencias en ocho partidos disputados por los Piratas, donde ya había tenido un ciclo. El puentealtino sabe que el puerto es un lugar muy especial para él, aunque su contrato dice que perfectamente podría tener que volver al estadio Monumental.

A menos que el cuadro aurinegro active la opción de compra. Más allá de eso, hay un icónico arquero de Colo Colo que devino en comentarista y quiere sí o sí el retorno de Zavala. “Nunca debió haberse ido. Que vuelva”, dijo Marcelo Ramírez en esta entrevista que le concedió a RedGol. El Rambo atendió el llamado de nuestro querido Florete para hablar sobre los planes próximos del Cacique.

Cristián Zavala le anotó a Coquimbo con la camiseta de Colo Colo. Según el Rambo, debería volver. (Marcelo Hernandez/Photosport).

¿Quieres algún refuerzo en especial? ¿O tienes algunos nombres?

Ahora, no tengo ninguno. Hay que llevar arqueros, laterales, centrales. Todas las posiciones. Hay que traer un arquero, lateral izquierdo, derecho. Dos centrales. La defensa completa, dame uno que haya andado bien. Un volante también.

¿De qué tipo de volante?

Un “10”. No sé si (Claudio) Aquino no rindió porque le faltaron alternativas. Pero tampoco es de todo mi gusto. Otro ‘9’ que acompañe a (Javier) Correa o que le pelee el puesto. Y por banda tenemos a (Francisco) Marchant, (Lucas) Cepeda.En el fondo creo que hay que reformular todo el equipo. Deberían quedar muy pocos jugadores.

Claudio Aquino le anotó un gol a Deportes Limache en el empate que para los albos fue como una derrota. (Photosport).

Rambo Ramírez quiere a Zavala de vuelta en Colo Colo y propone romper los esquemas en el mercado

Es claro que Marcelo Ramírez piensa que Cristián Zavala tiene las cualidades necesarias para ganarse un lugar en Colo Colo, aunque la última palabra en el mercado de fichajes, al menos en esa situación, la tendrá Coquimbo Unido. Parece factible que el cuadro aurinegro pague la cláusula de compra.

Cristián Zavala en acción durante el triunfo de Coquimbo Unido por 1-0 ante O’Higgins en Rancagua. (Jorge Loyola/Photosport).

Algo que sí es un hecho para el Rambo Ramírez es que son muchos los que dirán adiós en Pedrero a fines de 2025. “Hay que ver quiénes: muchos ya cumplieron un ciclo, muchos no rindieron. Y los que sí son muy pocos. Insisto, hay que reformular todo. Hacer un recambio completo, en todas las posiciones. No se rindió no más”, aseguró el otrora meta, quien sólo jugó en Naval de Talcahuano además del Eterno Campeón.

Pero la situación económica no será la mejor si no se clasifica a torneos internacionales…

Pero no significa gastar muchos millones. El tema no es ese: Colo Colo invirtió mucho dinero este año, pero finalmente lo hizo mal. Invirtió mal. Paga buenos sueldos, puso lucas en el plantel, pero el scouting falló. No se eligió bien. Se equivocaron con Salomón (Rodríguez). Quizás habrá menos dinero por no clasificar a competencia internacional, pero elegir bien. Cómo los otros equipos eligen bien con mucho menos recursos. Colo Colo es el que más invirtió y le ha ido pésimo.