Sabido es que Cristián Zavala decidió buscar suerte en Coquimbo Unido luego de contar muy poco en la consideración de Jorge Almirón como DT de Colo Colo. Por ahora, la decisión del puentealtino ha sido muy positiva para él: logró ganarse un lugar como titular en las oncenas de Esteban González.

Por si eso fuera poco, el cuadro Pirata ha encadenado una campaña histórica que lo tiene a un pequeño paso del título en la Liga de Primera. Los aurinegros llevan varias fechas con la prueba de la corona. Y lo hicieron una vez más en el estadio El Teniente, donde vencieron a O’Higgins de Rancagua por 1-0.

Esa tarde rancagüina tuvo al portero Diego Sánchez como héroe: el Mono tapó un penal a última hora. Le adivinó el lugar del remate a Bryan Rabello y atajó el tiro para mantener invicta su portería. “En lo personal feliz, estas cosas no pasan siempre. No se repiten. Es una locura”, manifestó Zavala en TNT Sports.

Diego Sánchez tapó un penal y fue el salvador de la jornada para el Barbón. (Jorge Loyola/Photosport).

“El Mono atajando un penal al último minuto. Nosotros haciendo un gol. Estoy a full. Estamos haciendo historia, lo que más queremos es seguir marcando historia”, aseguró el atacante, quien vive su segundo ciclo con la camiseta de Coquimbo Unido.

Cristián Zavala en acción por Coquimbo Unido ante O’Higgins. (Jorge Loyola/Photosport).

Por cierto, la hinchada se desplazó en masa hasta la región del Libertador Bernardo O’Higgins. “Viajan mil 500 personas, toda la familia en bus. Son ocho horas. No puedo decir la palabra, pero nosotros nos rompemos todo para que ellos vayan felices a sus casas”, manifestó Cristián Zavala.

Zavala revela encuentro con Mono Sánchez y una invitación a salir de Colo Colo: “Me lo topé y…”

Cristián Zavala tuvo en el Mono Sánchez a un influenciador de su traspaso rumbo a Coquimbo Unido a préstamo desde Colo Colo. “Tuve vacaciones en diciembre”, recordó el puentealtino en este diálogo que tuvo con el periodista Marcelo Muñoz al borde de la cancha.

“Venía de no jugar en Colo Colo, vine a entrenar al gimnasio acá y me topé con el Mono Sánchez. Me dijo que viniera, que sería feliz acá”, apuntó Zavala. Vaya si tenía razón el experimentado golero, quien fue campeón del fútbol chileno con la Unión Española en 2013.

Cristián Zavala lucha una pelota con Bryan Rabello. (Jorge Loyola/Photosport).

Y sabía que el equipo del Chino González podía aspirar a grandes cosas durante 2025. “Toda la región se lo merece, es un equipo grandísimo. Me siento muy feliz, todos me apoyan acá”, sentenció Zavala, quien ya mira hacia adelante y se enfoca en ese partido ante Unión La Calera.

Bastará un triunfo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso para ser campeones por primera vez en la élite del balompié nacional. Aquel partido se disputará el domingo 2 de noviembre a contar de las 17:30 horas, según el horario de Chile continental.

