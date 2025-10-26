Diego Sánchez fue el héroe postrero que tuvo Coquimbo Unido en el estadio El Teniente. Cuando quedaba muy poco e inicialmente, la jugada había terminado con Arnaldo Castillo expulsado. Pero que luego de la revisión en el VAR fue un lanzamiento penal.

Pero el Mono Sánchez se erigió como el salvador de la racha de 14 partidos consecutivos con victoria. Atajó el lanzamiento de Bryan Rabello, quie no pudo igualar el encuentro para O’Higgins. “Con mucha emoción por cómo se dio el partido”, le dijo el experimentado arquero a TNT Sports.

“Un rival muy difícil, estaba invicto acá en casa. Estamos para esto, romper los esquemas. Seguimos humildes. Feliz por otro pasito más. Queda menos”, agregó el golero, quien fue campeón del fútbol chileno con la Unión Española en el Torneo Transición 2013.

Diego Sánchez no para de recibir cariño de los hinchas de Coquimbo Unido. (Jorge Loyola/Photosport).

“Tenemos un trabajo con los arqueros y con Jorge Spinace. Para mí era importante que lo tirara Bryan, lo conozco. Yo creo que por lo mismo no quería patear. Así que le quité la pelota a Sarrafiore y se la pasé a Bryan”, reconoció el inigualable Mono Sánchez.

Diego Sánchez celebra ser el héroe de Coquimbo Unido: “Quiero que termine pronto”

Diego Sánchez se transformó en el héroe a última hora de Coquimbo Unido y seguramente será campeón con el cuadro Pirata, que necesita un triunfo más para consagrarse. “Estoy muy ansioso. Quiero que esto termine pronto”, alcanzó a decirle el Mono al periodista Marcelo Muñoz.

“Nos sentimos muy acompañados siempre. Esto es una vuelta de mano, ellos se portan un 10 con nosotros y no podemos fallar”, dijo el golero, quien también registra pasos por Unión San Felipe, Deportes Antofagasta y los hispanos, donde supo cómo se siente gritar campeón en la élite del fútbol chileno.

Diego Sánchez fue figura de los Piratas. (Jorge Loyola/Photosport).

“No me gusta este pelo tan largo, pero cábalas son cábalas”, finalizó el Mono Sánchez. El siguiente partido del equipo que adiestra Esteban González es Unión La Calera. Aquel partido se jugará el 2 de noviembre en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso a las 17:30 horas.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Coquimbo Unido es el sólido líder de la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025 a falta de cinco partidos.

