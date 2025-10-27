Más de 59 mil visualizaciones: la jugada que marcó la consagración del Mono Sánchez en Coquimbo Unido

Coquimbo Unido se mantiene como líder absoluto de la Liga de Primera. El elenco aurinegro superó por la cuenta mínima a O’Higgins y extendió la racha ganadora. A tal punto que ahora tiene 62 unidades y podría consagrarse la próxima fecha.

Triunfo que se celebró el doble por la tapada magistral de Diego Sánchez. El Mono se transformó en la figura de la noche en el Estadio Codelco El Teniente con una magistral tapada desde el punto penal. El golero le ganó el duelo a Bryan Rabello y mantuvo su arco en cero para sumar tres puntos de oro.

Lo que fue festejado por todo el plantel aurinegro y los más de 1500 hinchas que llegaron hasta la ciudad de Rancagua.

“Se lo merece. Siempre ha sumado al equipo. Ha mantenido el control en momentos complicados. Ha mantenido el arco en cero en muchos partidos. Es una muestra de la calidad y jerarquía que tiene. Me parece que el penal fue la más clara y él respondió. Se puso toda la región en el arco y lo atajó de forma extraordinaria”, recalcó Esteban González sobre su arquero titular.

La tapada clave del Mono Sánchez

Elogios que se sumaron desde sus compañeros. Es que para Sebastián Galani esto es la muestra de lo importante que es el Mono Sánchez en el plantel. Dejando de lado todo tipo de críticas mala leche que se dijo en un momento sobre el portero.

“El Mono es jugador de experiencia y compartió con Rabello. Ya lo conocía. Los equipos necesitan arqueros que ganen campeonatos. Muchas veces se habla de que se necesita un arquero de categoría como el mono y lo está haciendo. Es una gran persona y también un gran amigo”, recalcó el capitán de Coquimbo a Redgol.

Una faceta que además quedó retratada en las cámaras de TNT Sports. Es que la concentración y jerarquía del portero se demostró en la tapada sobre los minutos finales de partido. Pero esto no lo sacó del partido y hasta tuvo un breve cruce con Manuel Fernández que por segundos se sacó del partido celebrando la atajada.

Por lo que recibió el particular reto del Mono para meterse nuevamente en el partido y cerrar el triunfo que los deja con la primera chance de consagrarse como campeón. Momento que superó las 54 mil visualizaciones y los cientos de comentarios en apoyo de Coquimbo Unido.

