Eugenio Julio tuvo una campaña tan buena y de goleador en Coquimbo Unido que eso llamó la atención de Colo Colo, donde jugó en 1988. Pero fue en los Piratas donde este temible artillero dejó grabado su nombre a fuego, pues gritó 102 goles vestido de aurinegro.

La mayor cantidad anotada por un Pirata. Sí, Julio es el goleador histórico del elenco coquimbano, que cuenta las horas para celebrar su primer título en la máxima categoría del fútbol chileno. El icónico artillero nació en esa ciudad. Y es un hincha fanático del elenco que está a un tris de consagrarse.

Sabe al dedillo todo lo que ocurre con el equipo que dirige Esteban González. Por eso está perfectamente capacitado para dar las cuatro claves principales que detectó en Coquimbo Unido. “Es un plantel bien constituido, dos por puesto. No se nota cuando hay cambios”, expuso Eugenio Julio. Su nieto Nicolás Julio juega en los aurinegros.

Eugenio Julio en una revista de su época de artillero aurinegro. (Captura X).

“El equipo sigue de la misma manera. La idea del técnico siempre está presente, no se salen del libreto. Es un equipo que no se desespera, si no les sale el gol mantienen la calma suficiente. Estudian muy bien a los rivales, saben cómo jugarles”, dijo sobre el póquer de atributos claves que observa en los Piratas.

¿Qué le parece el juego de Coquimbo Unido?

Generalmente todos dicen que Coquimbo juega de la misma manera y yo lo veo que cambia el sistema en el mismo partido según el rival. A Colo Colo le jugó de una forma, a O’Higgins de otra. Coquimbo parece verse mal en ciertos momentos, pero despierta y sale con mucha velocidad. Tener buena técnica y velocidad marca la diferencia en el fútbol moderno.

Eugenio Julio es el que tiene el balón. (Captura X).

Eugenio Julio, el goleador histórico de Coquimbo Unido aplaude al Mono Sánchez

El goleador histórico de Coquimbo Unido destaca especialmente al experimentado arquero titular. Diego Sánchez. “Partiendo por el Mono, la seguridad, el tipo es líder en el camarín. Es una gran persona. Muchos lo respetan, tiene mucha experiencia”, le dijo Eugenio Julio a nuestro querido Florete.

Diego Sánchez atajó un penal en el triunfo de Coquimbo Unido a O’Higgins. (Jorge Loyola/Photosport).

Pero hay varios más, pues…

Sí. También está el Toto Fernández, (Bruno) Cabrera yo creo que son sus últimos partidos en Coquimbo. Gana en las dos áreas, siempre está. Tiene una muy buena ubicación, rinde después de una lesión gravísima que gracias a dios superó. Merece dar el salto. Y en el medio, (Alejandro) Camargo, (Sebastián) Galani, (Matías) Palavecino. Arriba (Cecilio) Waterman.

Bruno Cabrera celebró así su gol ante Colo Colo. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

¿Qué opina del aporte de Miguel Pinto como ayudante?

Pinto estaba jugando acá, conoce todo el tema interno de Coquimbo Unido. Es una institución seria, responsable, ordenada, no hay peleas. Todo funciona de buena manera y eso conlleva a que las cosas salgan bien.