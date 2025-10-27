Coquimbo Unido sigue imparable y dio un paso fundamental para poder alcanzar su primer título en la máxima categoría de nuestro fútbol. Los Piratas vencieron a O’Higgins de Rancagua por la cuenta mínima y sumaron tres puntos que los dejan acariciando la Liga de Primera.

Sin embargo, lo que pudo ser un festejo de campeón terminó siendo sólo un avance a su objetivo. La victoria de Universidad Católica ante la U en el Clásico Universitario dejó sin opciones de levantar la copa a los Aurinegros, aunque para hacerlo tienen una oportunidad inmejorable este fin de semana.

Con 62 puntos, los Piratas recibirán a Unión La Calera con la chance de quedarse con el título después de una tremenda campaña. Para ello, sacan la calculadora y así tener claro el panorama para el gran día.

La calculadora de Coquimbo Unido para ser campeón

Luego de quedarse con las ganas ante O’Higgins, Coquimbo Unido pone la mira en la próxima fecha de la Liga de Primera. El fin de semana, los Piratas pueden por fin coronarse como los campeones del fútbol chileno y, para ello, analizan los resultados que le sirven.

Coquimbo Unido acaricia el título y esto necesita para ser campeón el fin de semana. Foto: Photosport.

Hoy el Barbón es líder con 62 puntos, a 14 de los 48 de Universidad Católica, el único que podría quitarle la gloria. Sin embargo, ante Unión La Calera pueden alcanzar su objetivo y así coronar una campaña inolvidable.

Publicidad

Publicidad

Si quiere ser campeón, Coquimbo Unido tiene tres opciones. La primera y la más obvia es vencer a los Cementeros, con lo que llegarían a 65 puntos con 12 más por jugarse, lo que dejaría sin chances de alcanzarlos a la UC.

ver también “Deslealtades”: la fuerte acusación que sacude al DT del líder Coquimbo Unido

Pero eso no es todo ya que un empate y hasta una derrota también le sirve, aunque para ello dependería de lo que pase con Universidad Católica. Los Cruzados deben empatar o perder ante O’Higgins para que así le dejen el título servido a los Piratas.

La buena noticia es que para el día del duelo con Unión La Calera, el elenco coquimbano saldrá conociendo el resultado. La UC y los Celestes se verán las caras el sábado 1 de noviembre desde las 20:30 horas, mientras que el líder jugará casi 24 horas después.

Publicidad

Publicidad

Coquimbo Unido está a nada de conseguir el título de la Liga de Primera y así lograr un sueño que durante años se le ha escapado. 90 minutos separan a los Piratas de la gloria y la coronación de una temporada de ensueño.

¿Cuándo y a qué hora juega Coquimbo Unido?

Coquimbo Unido se prueba la corona y sale a asegurar el título de la Liga de Primera este fin de semana. El domingo 2 de noviembre a partir de las 17:30 horas los Piratas reciben a Unión La Calera.

ver también Hasta con beso en la boca: Diego Sánchez recibe todo el cariño tras ser héroe en Coquimbo Unido y admite que “cábalas…”

Así está Coquimbo Unido en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Publicidad