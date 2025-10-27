Esteban González le responde a los envidiosos que dicen que el Súper Coquimbo es “ratón”: “No es…”

La Liga de Primera tiene a un virtual campeón, porque Coquimbo Unido más temprano que tarde va a ganar su primera estrella en el fútbol chileno.

Los Piratas sumaron una nueva victoria y este domingo derrotaron como visita por 1-0 a O’Higgins en Rancagua, para así prácticamente empezar a tocar el Huemul de Plata.

La brillante campaña tiene a Coquimbo Unido con 62 puntos en la cima, muy lejos de su más cercano perseguidor, Universidad Católica, que tiene 48 unidades. Pese a ello, algunos envidiosos critican al súper líder.

ver también Tabla de posiciones: Mono Sánchez acerca a Coquimbo al título con épico triunfo ante O’Higgins

Esteban González defiende el estilo de Coquimbo Unido

El estilo de juego del próximo campeón del fútbol chileno genero ruido en algunas personas, que se irritan por el juego de contragolpe del cuadro coquimbano, algo que analizó el entrenador Esteban González.

El Chino conversó con RedGol tras la victoria en El Teniente y respondió al feo mote de “ratón” que le cae, por la forma de encarar los partidos del puntero.

Esteban González en Rancagua. Foto: Jorge Loyola/Photosport

Publicidad

Publicidad

“Hay muchas fórmulas para ganar, y nuestro equipo cree la nuestra. Nosotros no entrenamos para defender todo el partido. Pero ellos saben cuando hacer los movimientos en la cancha. No es fácil hacer eso. Llevamos muchas victorias consecutivas, es una carga extra pero el plantel lo ha llevado de buena forma”, dijo sin arrugarse el estratega.

Coquimbo Unido este domingo 2 de noviembre recibe a Unión La Calera en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde espera dar la vuelta olímpica.

ver también “Deslealtades”: la fuerte acusación que sacude al DT del líder Coquimbo Unido

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

Publicidad