Esteban González está a solo tres fechas de finalizar una campaña casi perfecta con Coquimbo Unido, donde conquistó el título de la Liga de Primera y clasificó al equipo a la Copa Libertadores 2026. Ahora, muchos se preguntan cuál será su futuro y si podría dejar el puerto pirata por otro club.

Ahora, en diálogo con ESPN, el DT campeón del fútbol chileno habló sobre qué viene para él. El Chino González aclaró que todavía no está confirmada su estadía en el club, pero que esa es su prioridad en estos momentos.

“La carrera del entrenador es muy distinta a la del jugador profesional, donde una buena o mala decisión puede marcarte. La carrera del entrenador es de largo aliento, es como correr una maratón y en ese sentido estoy tranquilo, no quiero decir la palabra cómodo, pero estoy muy bien acá“, dijo.

“El día que llegue alguna oferta, se escuchará, pero la verdad es que estamos muy bien en Coquimbo, siempre está la intención de seguir, ya lo habíamos conversado con la dirigencia, yo les pedí terminar el torneo para definir el futuro, pero estamos bien”, comentó.

Esteban González y su futuro: ¿Sigue en Coquimbo Unido?

Al ser consultado sobre su contrato y renovación para la temporada 2026, Esteban González no confirmó nada. “Estamos en eso, pero mientras no termine el torneo, no daremos nada por cerrado“, declaró.

Para terminar esta temporada, el DT dirigirá los tres últimos partidos contra Deportes La Serena, U. de Chile y U. Española. Su objetivo es alargar la racha de triunfos que posee, donde suma 15 victorias consecutivas, y seguir celebrando la primera estrella de Coquimbo Unido.