Esteban González tuvo un año extraordinario como DT de Coquimbo Unido, pero sufrió un dolor profundo con la muerte de su padre. Ocurrió en marzo, en la antesala de un partido frente a Cobresal. A pesar de que el cuadro Pirata puso todas las facilidades para que no dirigiera aquel día, el Chino estuvo.

Igualaron 1-1 en el Francisco Sánchez Rumoroso. Al tiempo, en la fecha 22 de la Liga de Primera, el Pirata tuvo un viaje especial para el Chino González. Fue rumbo a Talcahuano para medirse a Huachipato. Pero con una parada en Concepción. En una entrevista con Pelota Parada, una de las figuras aurinegras contó un episodio.

Fue el 30 de agosto de 2025, cuando el Barbón celebró un triunfo por 1-0 ante el elenco adiestrado por Jaime García. Un solitario tanto del panameño Cecilio Waterman marcó la diferencia para el visitante en el estadio CAP. “Eso habla del compromiso del Chino”, dijo Bruno Cabrera en el programa de TNT Sports.

Esteban González fue campeón de Coquimbo Unido. (Andres Pina/Photosport).

“Hay una anécdota: fuimos a jugar a Conce, el día anterior él no fue al cementerio a visitar a su papá. Sabía que no podía bajar la guardia. Eso nos pedía”, aseguró el zaguero central argentino de 28 años, quien lleva tres campañas en el cuadro coquimbano.

Bruno Cabrera cuenta decisión de Esteban González a los meses de la muerte de su padre

Quizá fue porque Esteban González sabía que había poco trecho por recorrer en el objetivo de Coquimbo Unido, que se juramentó quedarse con el título al cabo de la primera rueda y ni el recuerdo de la muerte del padre del Chino iba a mermar la confianza del plantel.

“Si bajaba un poquito, sabía que eso podía perjudicar al equipo. Dijo que iba a ir cuando el objetivo esté logrado. Qué más puede explicar el compromiso de este campeonato que eso que hizo por este club”, aseguró el marcador central surgido en Estudiantes de La Plata.

Esteban González le da indicaciones a Cristián Zavala en Coquimbo Unido. (Andres Pina/Photosport).

Mientras tanto, Coquimbo Unido quiere seguir adelante con los récords y afina detalles para disputar la fecha 27. El cuadro Pirata visitará a Palestino este sábado 8 de noviembre a contar de las 17:30 horas, según el horario de Chile continental. Será en el estadio Municipal de La Cisterna.

