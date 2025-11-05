La gran pena de Los Vikings 5 al ser vetados en celebración del título de Coquimbo Unido: “Duele mucho”

Coquimbo Unido se transformó en el nuevo monarca del fútbol chileno. El elenco dirigido por Esteban González conquistó la primera estrella del Barbón en 67 años de historia. Lo que desató los festejos en toda una región que se tiñó de amarillo y negro, dejando en el olvido el granate de su archirrival La Serena.

Sin embargo, la celebración tuvo una ausencia de palabras mayores: Los Vikings 5. La banda de cumbia y que es hija ilustre de la ciudad, no participó de los festejos y llamó la atención entre los hinchas. Es que el reconocido “De Coquimbo soy”, que supera los tres millones de visualizaciones en Youtube, se hizo notar en todos los rincones de la zona y por lo mismo extrañó que no estuvieran esa jornada dominical.

ver también La amenaza de Coquimbo al fútbol chileno tras su histórico primer título: “Nuestra intención es ir a…”

Pero el reconocido grupo de cumbia decidió explicar su versión y hasta reconocieron que se prepararon como hinchas para el partido ante Unión La Calera. “Bajamos un show el día sábado, y queríamos estar presentes el domingo. No sabemos para qué (suspendimos el show). Al final celebramos con los vecinos y familia. Son 67 años esperando una cosa así”, expresó Ángel Núñez en el programa Pelota Parada.

Pero tras ello, tomó la voz Pedro Barraza y reveló la gran pena que ha significado este distanciamiento con el equipo. Es que la histórica agrupación tenía en mente hasta el último minuto un milagro y poder estar en la celebración de toda la ciudad.

“Estábamos tristes por no estar en ese minuto. Había dos canciones inéditas preparadas para esta ocasión. Incluso preparamos el himno de coquimbo para que ahora se pueda bailar”, indicó.

“A mí me duele. Yo soy hincha y abonado. Me ven marquesina. Me dolió mucho y todavía no celebro, se hablaron muchas cosas y ninguna es verdad”, lamentó la histórica voz del grupo.

Publicidad

Publicidad

¿Por qué se peleó Coquimbo Unido con los Vikings 5?

Ahora la mayor preocupación en la región de Coquimbo apunta hacia la posible reconciliación entre el equipo pirata y los Vikings 5. Tema no menor ya que ambos son representantes históricos de la ciudad.

ver también El Coquimbo Unido de Europa: la impresionante racha de Bayern Munich esta temporada

Aunque desde la agrupación de cumbia recalcaron que no hay ninguna mala onda y respaldan de principio a fin a Esteban González, pese a que en redes sociales se indicó lo contrario por un par de comentarios contra al DT.

“Nunca hemos estado en conflicto con nadie. Somos hinchas, pensamos como hinchas no como comentaristas deportivos. Cuando un técnico nos salva del descenso y no le renuevan, y ponen al ayudante técnico sin experiencia uno se asusta”, explicó Núñez sobre el tema de la polémica.

Publicidad

Publicidad

“En ese tiempo había alguien que manejaba las redes sociales y puso dos o tres posteos donde estábamos en desacuerdo. Que tenía que llevar un técnico de calidad. Fue hace un año y nadie se acercó a pedirnos una explicación. Ahora armó todo ese chisme y salió dos días antes de la celebración. Ahora esa persona ya no trabaja con nosotros tampoco”, enfatizaron más aurinegros que nunca.