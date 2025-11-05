Las celebraciones del primer histórico título en Coquimbo Unido no paran. El conjunto Pirata domó a su antojo esta Liga de Primera 2025, sacando una cantidad de puntos notable que puede seguir creciendo en los próximos partidos.

Y es que todavía quedan cuatro fechas para el término del torneo, jornadas en que los dirigidos por Esteban González todavía pueden engrandecer su historia sumando victorias para ser uno de los campeones más dominantes del fútbol chileno.

Así por lo menos lo sienten al interior del plantel Pirata. Alejando Camargo, uno de los pilares del equipo en el mediocampo, aseguró en charla con ESPN que una vez logrado el título podrían empezar a jugar más sueltos en lo que resta de temporada.

ver también Las renovaciones que complican a Coquimbo Unido: “Que el DT lo haga antes se ve mal”

La amenaza de los piratas al fútbol chileno

El volante declaró que “justo eso lo hablamos hoy en la práctica… Por más que hayas salido campeón, siempre hay algo en juego y la verdad te queda el jugar más suelto. El no tener esa presión de si gano este partido estoy más cerca o lejos del título”.

“Creo que vamos a notarnos más frescos y sueltos. La intención nuestra es ir ganar y sí, creo que podríamos tener una mejor versión de nuestro juego”, concluyó.

Alejandro Camargo fue una de las figuras en este histórico título de Coquimbo Unido. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Cabe destacar que a Coquimbo Unido le queda todavía jugar ante Palestino como visitantes, recibir a Deportes La Serena en el clásico de la cuarta región, visitar a Universidad de Chile y cerrar como locales ante Unión Española.

Si los Piratas ganan todos los partidos que le quedan terminarán el año con 77 puntos, la mayor cantidad vista en la historia de nuestro fútbol chileno. Además, superarían el récord de 16 triunfos seguidos en la Primera División de la U entre 1963 y 1964.

ver también ¿Y Colo Colo? El plan de Coquimbo Unido para quedarse con Cristián Zavala

El próximo partido de Coquimbo Unido

El Pirata jugará su siguiente encuentro ante Palestino este sábado 8 de noviembre a partir de las 17:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna. Este duelo será válido por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025.

Publicidad