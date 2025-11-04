Coquimbo Unido es el gran campeón de la Liga de Primera tras una campaña brillante. A tal nivel llega su buen momento, que una figura argentina del plantel sueña con ir a la selección chilena.

Los Piratas alzaron por primera vez el título de la máxima categoría del fútbol chileno. La fiesta fue total en la Región de Coquimbo, con un equipo que dominó el torneo de forma inapelable y que dieron la vuelta olímpica con cuatro fechas de anticipación.

La figura que piensa en la selección chilena

Matías Palavecino fue la gran figura de Coquimbo Unido en el torneo. El “10” anotó 4 goles y entregó 7 asistencias en la Liga de Primera en este año, siendo el jugador más determinante del plantel que lidera Esteban González. Por esta razón, incluso se ilusiona con ir a la selección chilena.

“Creo que cualquier jugador lo que más quiere es ir a una selección. Bueno, acá me abrieron las puertas, me trataron súper bien (…) Me recibieron como un chileno más“, indicó Palavecino a TNT Sports.

El pequeño detalle, es que Matías Palavecino es más argentino que el Obelisco de Buenos Aires y no cuenta con familiares chilenos, por lo que para nacionalizarse tendría que seguir el conducto regular. De igual manera, no pierde la esperanza.

“Me caracterizo como un jugador que siempre intenta ir para adelante, siempre intenta asociarse, ayudar, rematar al arco. Esas son mis características. Así que si pudiera ayudar algún día sería un sueño“, complementó la figura de los Piratas.

Matías Palavecino es la gran figura de Coquimbo Unido. Imagen: Photosport

Palavecino arribó a Coquimbo en 2023, pero luego se fue a Belgrano y regresó en este 2025. Debe estar al menos cinco años seguidos en Chile para poder nacionalizarse y llegar a La Roja, por lo que el conteo inicia esta temporada y no en el 2023. Podría ser elegible en el 2029, cuando ya tenga 31 años.