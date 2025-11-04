Por primera vez en su historia, gritaron capeón. Coquimbo Unido consiguió su primer torneo nacional, tras una campaña excelente, coronada con un triunfo ante Unión La Calera. Una verdadera clase dieron los Piratas en la segunda vuelta de la Liga de Primera 2025.

Uno de los que destacó en la histórica proeza del cuadro de la Cuarta Región fue Cecilio Waterman. El delantero panameño anotó el tanto con el que el Pirata comenzó a celebrar ante los Cementeros y, además, aportó otros nueve durante la temporada en el torneo nacional. Ahora va por la clasificación al Mundial, con la Selección de Panamá.

Volviendo a Chile, contento por su buen desempeño y por el hito conseguido, el propio Waterman se lanzó una larga retahíla de agradecimientos tras el partido. Chile, en general, estuvo en la lista del panameño.

El pago de Chile: le “pelaron” la medalla

Un gran tipo Cecilio Waterman. Ejemplo de eso fue el gol hecho en la Concacaf Nations League, cuando el delantero panameño hizo el tanto que eliminó a Estados Unidos y terminó festejando con Thierry Henry, comentarista que se encontraba al borde de la cancha.

La celebración, tras obtener la primera estrella de Coquimbo Unido, fue con la misma algarabía del gol ante Estados Unidos. Esta vez, eso sí, hubo medallas y copa, por lo que se multiplicaron las alegrías.

Todo bien, hasta ahí. Sin embargo, según pudo constatar el medio La Región, en medio del tumulto por los festejos (invasión de cancha mediante) el delantero de Coquimbo dufrió el hurto de su medalla de campeón.

Peor aún, los hinchas que realizaron el “lanzazo” tuvieron el descaro de sacarse fotos después con la medalla y publicarlas en redes sociales. “La presea hizo un verdadero tour de mano en mano por el puerto, aunque muchos hinchas Piratas de corazón rechazaron lo ocurrido”, señaló La Región.

Coquimbo celebró con todo su primera estrella | Photosport

¿Qué pasó finalmente con la medalla de Cecilio Waterman?

Tras lo ocurrido, podía pensarse que Waterman se quedaría sin el recuerdo del triunfo mítico. No obstante, la medalla le fue respuesta. “Estoy muy agradecido de la gente de Chile porque siempre me han tratado bien, en todos los equipos que he estado”, dijo el panameño.

