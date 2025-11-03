Gritaron campeón por primera vez en su historia. Coquimbo Unido consiguió su primer torneo nacional, tras vencer a Unión La Calera y consagrar una temporada de grandes luces en la Liga de Primera 2025.

Uno de los que destacó en la histórica proeza del cuadro de la Cuarta Región fue Cecilio Waterman. El delantero panameño anotó el tanto con el que el Pirata comenzó a celebrar ante los Cementeros y, además, aportó otros nueve durante la temporada en el torneo nacional.

Contento por su buen desempeño y por el hito conseguido, el propio Waterman se lanzó una larga retahíla de agradecimientos tras el partido. Una de las cosas que, sin embargo, quiso dejar como un mal pasado fue su fallido transitar por Alianza Lima, el 2024.

Otra alegría que puede dar Cecilio Waterman

Sin embargo, las alegrías se podrían extender para Coquimbo Unido. No tan sólo porque ahora irán a Copa Libertadores y tendrán visualización internacional. También, el propio Cecilio Waterman podría darles un gran emoujoncito.

Es que, de clasificar al Mundial con la Selección de Panamá, Cecilio Waterman podría dejar dinero para las arcas de Coquimbo Unido. Por el momento, se sabe que serán 335 millones de dólares el pozo a repartir entre los clubes de quienes aporten jugadores a la cita planetaria.

Por ahora, Panamá marcha segunda del Grupo A, detrás de Surinam, en la Tercera Ronda de las Eliminatorias de la Concacaf. En noviembre, visitará Ciudad de Guatemala, para jugar ante los chapines, y, luego, recibirá a la Selección de El Salvador. Los panameños tienen las mismas seis unidades que el país de Sudamérica y la misma diferencia de goles.

Cecilio Waterman celebró la primera estrella de Coquimbo | Photosport

¿Cuántos goles ha hecho Cecilio Waterman con Coquimbo Unido esta temporada?

Son un total de doce goles los que ha marcado Cecilio Waterman por Coquimbo Unido. En la Liga de Primera 2025 marcó diez, mientras que en la Copa Chile anotó otros dos.

¿Cómo va Panamá en las Eliminatorias al Mundial 2026?

