Primera vez en la historia. Coquimbo Unido se coronó campeón de la Liga de Primera 2025, tras vencer a Unión La Calera y sellar una campaña tremenda en el torneo nacional.

Grandioso equipo, humilde y que nunca vociferó de manera pretenciosa sus victorias. El grito del Pirata es el triunfo del trabajo por sobre el dinero y de la modestia por arriba de los arreglines calculados. Más encima, el trofeo vuelve a regiones, por fin.

Y hasta este partido, ante los Cementeros, era realmente interesante saber que los hinchas de Coquimbo Unido no tenían un currículum de malos comportamientos. Hasta el momento de la algarabía.

ver también DT de Coquimbo se emocionó al recordar a su fallecido padre: “Esto es para él”

Celebración de Piratas

Como si estuvieran efectuando el asalto de un buque, los hinchas de la galería norte del Estadio Sánchez Rumoroso de Coquimbo, se colaron en la cancha para celebrar con los jugadores. No fue una decena, sino centenares de aficionados que mancharon la celebración de la estrella coquimbana.

¡Ni siquiera se alcanzó a dar la vuelta olímpica! Los hinchas simplemente hicieron desaparecer a los jugadores en medio de la celebración. De hecho, muchos de ellos terminaron sosteniendo el trofeo y avanzando por el perímetro de la cancha en señal de celebración.

Peleas, tumultos y una serie de problemas hicieron que la seguridad del estadio se retirase y que los propios hinchas se tomaran la cancha. De hecho, el bombo empezó a ser tocado en medio del círculo central. Una locura de celebración.

Publicidad

Publicidad

El Pirata celebró | Photosport

¿Cuántos equipos del norte han sido campeones?

Son tres en total, contando a Coquimbo Unido, los campeones nortinos de la Liga de Primera. Anteriormente, Cobresal y Cobreloa eran los únicos representantes de la parte norte de nuestro largo y angosto país.