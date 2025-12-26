Terremoto grado 10 en el fútbol peruano. Es que recientemente el Sports Boys había anunciado con bombos y platillos a un chileno como ayudante técnico para el 2026. Sin embargo, Deportes La Serena se metió en la ecuación y lo cambió todo.

Es que los papayeros son uno de los pocos equipos que están sin técnicos en la Liga de Primera y ante la danza de nombres al final dieron con el elegido: Felipe Gutiérrez. Sí, el mismo que recién había firmado en Perú.

Por eso, el propio elenco incaico salió al paso de los rumores y confirmó la salida del chileno campeón de América con la Roja. Con un comunicado, le avisó a sus hinchas que el recién llegado ya partió de vuelta a su país.

La Serena tiene listo al DT del momento desde Perú

Felipe Gutiérrez tendrá el gran salto en su carrera al arribar a Club Deportes La Serena como su nuevo técnico. El Pipe tenía firmado con el Sports Boys de Perú su participación como ayudante técnico, pero se fue a última hora.

“Felipe Gutiérrez y Emiliano Freitas, anunciados previamente como parte del Comdando Técnico del Primer Equipo para la temporada 2026, han decidido dar por finalizado su vínculo con el club conforme a las condiciones contractuales pactadas”, avisó el elenco peruano.

Por ello, el Pipe tendrá su gran oportunidad en el fútbol grande de Chile al mando de una banca. Este año dirigió a Quintero Unido en la Tercera A, tras haber sido ayudante de Cristián Paulucci justamente en La Serena

Se espera que en las próximas horas sea oficial su firma con los papayeros para así comandar al club que ya inició los entrenamientos. Lo acompañarán Germán Lanaro como ayudante técnico y Emiliano Fleitas será el Preparador fisico.

