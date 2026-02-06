Federico Lanzillota volvió al fútbol chileno en este mercado de fichajes para atajar en Deportes La Serena. El portero, quien hace unos años defendió el arco de Palestino, busca darle seguridad al cuadro papayero y relanzar su carrera tras una mala experiencia en Bolívar.

En este nuevo desafío el experimentado jugador ha tenido que saber convivir con el entrenador más joven de la Liga de Primera 2026. Hablamos de Felipe Gutiérrez, quien con 35 años está debutando como DT en el fútbol profesional.

Para Lanzillota ha sido todo un desafío, ya que se trata de un estratega que es apenas dos años mayor que él. Sin embargo, la madurez del formado en Universidad Católica ha sido una buena sorpresa para el portero.

Federico Lanzillota: “En la personalidad de Felipe no se nota que tiene 35 años”

El meta aseguró en charla con Directv Sports que “no voy a mentir. No me deja de ser raro porque lo tuve también al otro lado. El otro día lo hablaba con Jeisson Vargas, quien fue compañero de Felipe en Católica. Me decía que es raro tenerlo de DT”.

“Si me pongo a penar, tiene dos años más que yo y creo que Rafael Delgado es incluso mayor que él. Pero en lo que es la personalidad de Felipe no se nota, porque es una persona con las ideas claras. Si no me dicen que tenía 35 años no me daba cuenta por su manera de ser”, agregó.

Felipe Gutiérrez es el DT más joven en dirigir en la Liga de Primera 2026. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Lanzillota afirmó que “estamos contentos con Felipe, porque es un entrenador muy simple que no complica su mensaje. Además eso facilita las cosas, porque tenemos muchos chicos en el plantel que algunos podrían no entenderle y esa no es la idea”.

“De a poquito vamos agarrando la idea y conociéndonos. Creo que para haber empezado ante el rival que nos tocó (Universidad Católica) y haber jugador de la manera que lo hicimos, lo hicimos de gran manera”, concluyó.

El próximo partido de Deportes La Serena

Los papayeros volverán a la acción este sábado 7 de febrero ante O’Higgins a las 18:00 horas en el Estadio El Teniente. Este duelo será válido por la fecha 2 de la Liga de Primera 2026.

